El pasado domingo 16 de marzo, los espectadores de Telecinco y fieles seguidores de Supervivientes 2025 tuvieron la oportunidad de disfrutar de la segunda gala de Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. En esta ocasión, todos y cada uno de los concursantes de esta edición tenían que hacer frente a la conocida como ‘Liga de los Dioses’, formada por tres juegos de recompensa. Algo que hicieron tanto los habitantes de Playa Calma como los de Playa Furia. En la primera de las pruebas, pudimos ver cómo los robinsones tenían que ir haciendo un recorrido sobre la arena, utilizando únicamente dos cubiletes. En la primera tanda, el ganador resultó ser Álex Adrover, mientras que Samya se quedó por el camino. En la segunda ronda, Terelu Campos se animó a participar. Recordemos que no es obligatorio que lo haga, puesto que, hasta que no supere los 21 días de concurso de Carmen Borrego, no se convertirá en concursante oficial de Supervivientes 2025.

«Terelu está aquí con nosotros y va a probar el fuego. Como fantasma del futuro no tendría que jugar, pero lo va a intentar como una gran superviviente», anunció Laura Madrueño a los espectadores del reality. Así pues, la madre de Alejandra Rubio fue moviendo, poco a poco, los cubiletes sobre la arena. Era evidente que estaba haciendo un esfuerzo monumental. Y es que, aunque lo intentó, acabó cayéndose de los cubiletes, por lo que tenía que empezar de nuevo el recorrido. Ella, evidentemente, no se veía con fuerzas para hacerlo, por lo que dio por finalizada la prueba. Poco después, los espectadores fueron testigos de cómo a la concursante le empezaron a temblar las piernas, puesto que se estaba mareando. Al fin y al cabo, no solamente había hecho un gran esfuerzo, sino que hacía muchísimo calor y muchísima humedad en los Cayos Cochinos de Honduras. ¡Una combinación verdaderamente terrible!

Tanto es así que Terelu Campos tuvo que ser atendida por el equipo médico de Supervivientes 2025. Algo que la propia Laura Madrueño explicó a los espectadores al ver cómo estaba reaccionando la hija de María Teresa Campos y cómo había desaparecido de forma repentina de la imagen. «No puede más, está muy cansada y le tiemblan las piernas. El equipo médico está con ella, que está un poquito mareada», aseguró la presentadora.

Como no podía ser de otra manera, muchos de los seguidores del formato se mostraron preocupados por el estado de salud de la participante del reality. Pero, por fortuna, todo quedó en un susto. Tan solo unos minutos después de que fuese atendida por el equipo médico, Terelu Campos se situó junto a Laura Madrueño con el objetivo de tranquilizar a los suyos.

Es por eso que no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión para lanzarles un mensaje: «Que todo el mundo se tranquilice», comenzó diciendo, y añadió: «Me ha tratado el doctor, porque aquí el equipo médico es estupendo». Debemos recordar que los concursantes de Supervivientes están permanentemente controlados por un excepcional equipo de profesionales, ya que no olvidemos que constantemente se enfrentan a situaciones verdaderamente extremas.