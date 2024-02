‘Pecado original’, capítulo 17 (Temporada 4): Yildiz y Çagatay hacen frente a una compleja encrucijada

No es ningún secreto que Pecado original, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continuo cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está cosechando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 16 de la Temporada 4 de Pecado original. De esta manera tan concreta, observamos cómo Sahika no ha dudado un solo segundo en presentarse como una persona completamente diferente. Al fin y al cabo, no le queda otra opción para conseguir su nuevo objetivo. Así pues se ha propuesto algo realmente concreto. ¿En qué consiste, exactamente? En dar el paso de acercarse, poco a poco, a Feride.

Zehra enloquece al pensar que Mert le ha sido infiel con Şahika: “¡Deja ya de fingir!”😱💔 #Pecado26Feb Te lo contamos: https://t.co/oyOaGkkNEe◀ — Pecado Original (@PecadoriginalA3) February 26, 2024

Así pues, observamos cómo la joven comienza a lograr sus metas, al conseguir causar varios y diversos problemas en la relación que existe entre Yildiz y Çagatay. Todo ello mientras Ender, inevitablemente y dadas las circunstancias, no tarda en darse cuenta de que la están siguiendo. Por si fuera poco, se encuentra con una pista sobre un secreto que ha mantenido guardado durante muchísimo tiempo.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 17 de la Temporada 4 de la exitosa serie turca Pecado original. Así pues, observamos cómo la guerra de Yildiz y Çagatay con sus respectivas familias se intensifica cada día que pasa y por momentos. ¡Es algo que, por más que luchen, no pueden evitar! Es más, inevitablemente, los dos jóvenes no tardan en llegar a una crucial, complicada e importante encrucijada.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Ender es incapaz de hacer creer a nadie que, en realidad, Halit está vivo. Aunque parezca una auténtica locura para muchos, es algo que se ha propuesto cumplir, a pesar de las complicadas circunstancias.

Lo que es un hecho es que Ender va a hacer todo lo que está en su mano para encontrar a Halit y, por tanto, demostrar su legitimidad. Y no va a parar hasta lograrlo. Sean cuales sean las consecuencias. No te pierdas los próximos capítulos de la exitosa serie turca Pecado original, no solamente Antena 3 sino también atresplayer.