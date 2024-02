‘Pecado original’, capítulo 16 (Temporada 4): un gran secreto de Ender, a punto de ver la luz

No es ningún secreto que Pecado original se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 15 de la Temporada 4 de Pecado original. De esta manera tan concreta, observamos cómo la relación de Yildiz y Çagatay ha comenzado y está avanzando a pasos agigantados. Esto, inevitablemente, se ha convertido en una auténtica pesadilla para Feride. ¡Y no es para menos!

Asuman y Zehra vuelven a las andadas ¿Saldrá bien su plan esta vez? 😅 #Pecado20Feb Directo ▶️ https://t.co/TwOpMyp1DZ pic.twitter.com/kq7BbnWtO8 — Pecado Original (@PecadoriginalA3) February 20, 2024

Por ese mismo motivo, no duda un solo segundo en hacer todo lo que está en su mano para separar a Yildiz y Çagatay. Está claro que va a hacer todo lo que esté en su mano para lograr este objetivo, por muy complicado que se le presente el asunto. Es más, no tarda en llegar a una solución final que deja a todos completamente sin palabras.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 16 de la Temporada 4 de Pecado original. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Sahika, al ser consciente de lo que tiene entre manos, ha tomado una de las decisiones más contundentes de toda su vida. ¿En qué consiste exactamente? En presentarse como una persona verdaderamente diferente, aprovechando la ocasión más que perfecta para acercarse a Feride. Y no con buenas intenciones.

Mert y Sahika no pueden parar de meterse en líos. 🤯#Pecado20Feb Directo ▶️ https://t.co/TwOpMyp1DZ pic.twitter.com/BMXofU2D1x — Pecado Original (@PecadoriginalA3) February 20, 2024

Un gesto que, inevitablemente y como era de esperar, ha provocado numerosos y graves problemas en la relación que mantienen Yildiz y Çagatay. Ender, por su parte, no tarda en darse cuenta de que la están siguiendo. Es más, en un instante determinado, la que fuera mujer de Halit encuentra una pista sobre un secreto que ha mantenido oculto durante mucho tiempo.

Por lo tanto, somos testigos de cómo as cosas van a complicarse por momentos. ¡La protagonista descubre que está a punto de experimentar un nuevo y radical giro en su vida! Hasta tal punto que no sabe si va a ser capaz de soportarlo. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y atresplayer.