‘Pecado original’, capítulo 14 (Temporada 4): los caminos de Sahika, Yildiz y Ender vuelven a entrelazarse

No es ningún secreto que Pecado original, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 13 de la Temporada 4 de Pecado original. De esta manera tan concreta, observamos cómo Yildiz trata por todos los medios de justificarse constantemente ante los ojos de Çagatay. ¡Es algo que no puede evitar, por mucho que lo ha intentado! Por si fuera poco, la joven aprovecha cada ocasión que se le presenta para tratar de crear un fuerte vínculo entre Hasan Ali y su hijo.

Feride, dadas las circunstancias, se muestra profundamente disgustado con Yildiz. Y es que no termina de confiar ni en la joven ni en sus intenciones desde el primer instante en que se cruzó con ella. Así pues, no tarda en hablar personalmente con su hijo para llenarle la cabeza de negatividad sobre este asunto. ¡No puede permitir que se acerque a Yildiz, bajo ningún concepto!

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo el simple hecho de que Çagatay no esté para nada dispuesto a tener una relación sentimental en estos momentos ha provocado que Yildiz se vea en la obligación de tomar una drástica y contundente decisión: ¿En qué consiste, exactamente? La joven no duda en dar un paso atrás para marcar distancias entre los dos.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 14 de la Temporada 4 de Pecado original. Así pues, observamos cómo los caminos de Ender, Yildiz y Sahika, a pesar de que no querían volver a verse, han vuelto a entrelazarse a la perfección. Cada vez queda más claro que, a pesar de que lo intenten, sus destinos están unidos. Y lo están para siempre.

Yildiz, dadas las circunstancias, no podrá evitar sentirse profundamente decepcionada al no haber logrado captar la atención que esperaba en Çagatay. Todo ello mientras Sahika se dará cuenta de que no puede llevar a Mert a su lado. Por lo tanto, se mostrará tremendamente radical al respecto.

¿De qué forma? Encontrando la manera de desterrarle para siempre del holding. La joven es absolutamente consciente de que se trata de un movimiento de lo más arriesgado pero, a su vez, tiene muy claro que no va a escatimar en esfuerzos a la hora de poner toda la carne en el asador para cumplir su objetivo. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y atresplayer.