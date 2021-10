Este lunes ‘Pasapalabra’ volvió con una nueva entrega, en la que la silla azul volvió a eliminar a uno de los rivales de Orestes. El concursante no consigue encontrar un rival fijo, el pasado viernes fue Javier el que cayó derrotado ante Paco Blanchart en la temida silla, y ahora, ha sido él el eliminado por un nuevo concursante.

Tras haber perdido contra Orestes en el rosco del viernes pasado, Paco Blanchart se enfrentó por primera vez a la silla azul al comienzo del programa. De esta forma, cayó derrotado contra David, el nuevo concursante del programa.

Paco comenzó la silla azul fallando la primera pregunta, luego David también falló, pero finalmente fue el madrileño el que se volvió a equivocar en una de las preguntas. De esta forma, fue eliminado tras solamente concursar en una entrega de ‘Pasapalabra’.

😳 ¡VAYA DUELO! Acabamos de vivir una de las sillas azules más largas de #Pasapalabra. Finalmente @blanchrt ha sido derrotado por David, ¡que se convierte en nuestro nuevo concursante! https://t.co/DyOMSfTBlE #Pasapalabra380 pic.twitter.com/2eFfrORN8e — Pasapalabra (@PasapalabraA3) October 25, 2021

De esta forma, Paco Blanchart fue eliminado, y David se convirtió en el nuevo concursante de ‘Pasapalabra’. «Mi dos hijas, Sofía y Cristina, fueron las que me animaron a venir a participar. Me gusta mucho el espacio, la exploración espacial y la historia porque mi vida es muy simple, no tengo aficiones exóticas», señaló el concursante.

Antes de comenzar el programa, Roberto Leal le preguntó qué es lo que haría con el bote en el caso de que se lo llevase: «Con el dinero organizaría una buena fiesta, eso seguro. A partir de ahí, retomaría mi afición por viajar», señaló el nuevo concursante.