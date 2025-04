La pasada noche del 7 de abril, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva emisión de MasterChef. El popular talent culinario regresó a la cadena y lo hizo para ofrecerle a sus espectadores un nuevo programa donde, además de ver la visita de invitados inesperados y ser conocedores del nombre del segundo expulsado, también tuvo lugar un acontecimiento nunca antes visto en el formato. Y es que, Flores, uno de los aspirantes, tuvo que ser evacuado y atendido de manera urgente por parte del equipo médico. Una situación que tuvo lugar mientras ejecutaba una de las pruebas. Pero, ¿qué sucedió?

El programa comenzó con la ejecución de la primera prueba de la noche. De esta manera, los concursantes tuvieron que elaborar un plato libre en 75 minutos con los ingredientes de color amarillo, los cuales aparecían en una caja misteriosa de color dorado. Un reto que comenzaron a ejecutar sin problema. Sin embargo, las caras de dolor de Flores no pasaron desapercibidas por el jurado experto. Y es que, el aspirante sufría una hernia en la espalda. «La verdad es que estoy muy tranquilo, pero la espalda me ha pegado un aviso y necesito estar tranquilo de más, un seguro de vida para mí ahora mismo sería lo mejor», comentó al principio de la prueba.

La prueba fue avanzando, pero Pepe Rodríguez y Cristina Cifuentes no dudaron en acercarse a él para preguntarle qué le pasaba. «Tuve un accidente cuando tenía 21 años, laboral, y me destrozó la espalda totalmente. No sabían si podría volver a andar, pero me recuperé y hasta el día de hoy estoy estupendamente, pero cada cinco años la espalda me tiene que recordar que está aquí», le contó a ambos.

Sin embargo, conforme avanzaba la prueba, el dolor aumentó para Flores. De hecho, en un momento determinado, su sufrimiento fue tal que se tuvo que tumbar en el suelo. «Ahhhh», gritaba del dolor. Una exclamación que pilló a todos por sorpresa y que encendieron rápidamente las alarmas en el equipo de MasterChef. «Le ha dado otra vez», es escuchó que comentaba uno de sus compañeros de edición.

Flores, de ‘MasterChef’, se lamenta: «Es que como me puede pasar esto aquí ahora»

«Ahhh, necesito que me pinchen ya», pedía Flores, sin poder contener el dolor. «¿Te parece si te llevamos al hospital mejor?», le preguntaba Pepe Rodríguez, muy asustado por su estado. «Es que no puedo caminar ni levantarme del suelo», le contestaba el concursante. «Por favor no me quiero perder esto», pedía el hombre. Pues, no quería que dieran por nulo su participación en el programa debido a su dolor de espalda.

«Tranquilo, la salud es lo primero», le respondía Pepe Rodríguez. «Es que como me puede pasar esto aquí ahora», se lamentaba Flores. «Eres un grande, fuerza», le animaban sus compañeros de programa. Tras ello, el concursante fue evacuado al hospital en camilla. Un delicado momento que dejó a todos con el alma en vilo.