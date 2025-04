‘MasterChef 13’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 7 de abril?

Los lunes vuelven a ser de MasterChef 13 en Televisión Española. La pasada noche del 7 de abril, los espectadores de la cadena fueron testigos del segundo programa de la edición. Un encuentro televisivo donde la organización le realizó un homenaje a los afectados por la DANA de Valencia, hubo un inesperado abandono y se conoció el nombre del segundo concursante expulsado. Y es que, como en cada programa, en la última prueba del día los delantales negros tuvieron que demostrar por qué merecían continuar en el formato de cocina. Pues, en el caso de no convencer al jurado experto su experiencia en el concurso habría terminado de manera definitiva.

Debido a que Limin fue la mejor de la prueba anterior, fue la encargada de repartir alimentos como el calamar, la cecina de caballo, la corvina o la picaña de wagyu para que los aspirantes realizasen sus platos libres. De esta manera, uno a uno, fueron accediendo al supermercado para escoger los mejores ingredientes, contando con un tiempo determinado. Una situación que, debido a su mala distribución, dejó a Jorge con tan solo 25 segundos para elegir sus productos. A esta dificultad se sumó que, a mitad de la prueba, Limin tuvo que elegir a uno de sus compañeros para darle un queso curado, alimento que debía integrar en su plato. Ante ello, y debido a que vio que estaba cocinando pasta, eligió a Emilio.

Tras realizar el cocinado, llegó el momento de la cata de los jueces, quiénes se encontraban junto a Boris Izaguirre y Begoña Rodrigo (una estrella Michelín). Un momento donde la tensión se palpó en el ambiente en todo momento, pero donde Gabriela, Ariana y Emilio salieron bien parados y pudieron subir a la galería. Sin embargo, Eva, Jorge y Víctor no pudieron decir lo mismo.

Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera valoraron el cocinado de los participantes de manera minuciosa y llegaron a una conclusión: había un eliminado muy claro. De esta manera, y para sorpresa de todos, Jorge se convirtió en el segundo expulsado de MasterChef 13. Una eliminación que dejó al resto de sus compañeros completamente estupefactos.

Jorge se convierte en el segundo expulsado de ‘MasterChef 13’

«Ninguno podéis estar orgullosos, pero al menos Eva y Víctor el producto estaba bien tratado», comentaba Pepe Rodríguez. Por su parte, Limin no pudo evitar sentirse muy mal al saber que Jorge era el expulsado. Pues, ella fue quien le dio el delantal negro. «Me siento responsable, me siento culpable porque yo le di el delantal negro y en mi cabeza no existía la posibilidad de que se pudiera ir», explicaba.

Por su parte, Jorge quiso decir unas palabras antes de colgar su delantal de MasterChef 13. «He puesto mi corazón en esto, me ha debido fallar la mente y estoy destrozado la verdad», confesó. «Tampoco te fustigues, has hecho un mal plato», le contestó Pepe Rodríguez, muy serio.