‘MasterChef 13’: lista completa de concursantes de la nueva edición

No es ningún secreto que MasterChef, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente brilla con luz propia con su edición de aspirantes anónimos, sino también con MasterChef Celebrity y MasterChef Junior. A pesar de llevar a sus espaldas varias temporadas, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y el resto del equipo continúan haciendo un trabajo excepcional para continuar sorprendiendo a los espectadores. El pasado lunes 31 de marzo, la audiencia de La 1 de Televisión Española pudo disfrutar de la primera entrega de MasterChef 13. Por lo tanto, tuvieron la oportunidad de conocer a 16 nuevos aspirantes que llegaban a las cocinas más famosas de la televisión con ganas de aprender, sorprender al jurado pero, sobre todo, de llevarse el ansiado premio final.

No podemos olvidar que, de estos fogones, han salido un gran número de aspirantes que han pasado a convertirse en excepcionales chefs. Un claro ejemplo lo encontramos en Carlos Maldonado, ganador de la tercera edición de MasterChef. Gracias a su talento, esfuerzo y dedicación, consiguió su sueño de abrir un restaurante, Raíces. Pero no todo queda ahí, puesto que también logró su ansiada Estrella Michelín. Como él, otros tantos que han cumplido numerosos sueños, como son Arnau París (MasterChef 9), Iván Mariñas (MasterChef 8) o, incluso, Samya (MasterChef 12). De hecho, a la joven hemos podido verla recientemente en los Cayos Cochinos de Honduras, como concursante de Supervivientes 2025. Ahora bien, ¿quiénes son los aspirantes de esta nueva etapa del talent culinario? ¿Quién de ellos se alzará con el premio final y pasará a la historia del programa? Es el momento más que perfecto para conocer a los concursantes de la decimotercera edición de este talent culinario: su nombre, su edad y de dónde son.

Lista completa de concursantes de ‘MasterChef 13’

1. Ismael, 42 años (Valencia)

2. Miguel, 32 años (Madrid)

3. Emilio, 21 años (Toledo)

4. Ana María, 62 años (Jaén)

5. Elena, 53 años (Gipuzkoa)

6. Limin, 25 años (Tenerife)

7. Ariana, 20 años (Estados Unidos)

8. Eva, 52 años (Madrid)

9. Gabriela, 31 años (Madrid)

10. Víctor, 44 años (Madrid)

11. Ana, 32 años (Barcelona)

12. Flores, 32 años (Alicante)

13. Chema, 32 años (Sevilla)

14. Jorge, 35 años (Madrid)

15. Yago, 39 años (Málaga)

16. Bea, 33 años (Toledo)

¿Cómo ver (online y tv) la nueva edición de ‘MasterChef’?

Cada lunes, a partir de las 22:45 horas y tras la emisión de La Revuelta de David Broncano, los espectadores podrán disfrutar de una nueva entrega de la decimotercera edición de MasterChef. Podrán hacerlo en directo, en la pequeña pantalla, a través de La 1 de Televisión Española. Además, existe otra opción como es RTVE Play, la plataforma gratuita de la cadena pública. De esta manera, la audiencia tiene la posibilidad de ver el programa dónde y cuándo quieran.