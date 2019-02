Pablo Motos vuelve a ser atacado en redes tras meter la pata en ‘El Hormiguero’

El actor Jean Reno acudió a ‘El Hormiguero’ para presentar su nuevo proyecto, la película ‘4 Latas’, que llega a los cines este viernes y en la que comparte cartel con Arturo Valls y Enrique San Francisco. El programa estaba transcurriendo con normalidad, entre bromas al actor, retos y la aparición sorpresa del actor Enrique San Francisco. Hasta que junto con Marron, llegaron dos jóvenes científicos y con ello, también llegó el comentario desafortunado de Pablo Motos convertido en protagonista de la noche sin quererlo.

“Uno de los expertos trabaja en el equipo de ciencia de ‘El Hormiguero’, el maestro de robótica Javi, y se ha traído a un compañero desde Granada experto en Inteligencia Artificial que se llama Andrés”, explicó Marron para presentarles. Los dos científicos expertos en robótica salieron al plató para hacer un experimento y enseñar al público como la Inteligencia Artificial y las redes neuronales pueden conseguir que un ordenador reconozca objetos y personas como si fuera el “cerebro de un niño”.

Todo iba bien hasta el momento en el que Pablo ha metido la pata: “¿Hablas así porque quieres o hablas así porque hablas así?”, preguntó el presentador a uno de los científicos de Granada. El joven, visiblemente incómodo respondió “no, es nuestro acento”. A lo que el presentador contestó “pero como es igual que el suyo, parece que son como hermanos”, metiendo la pata aún más. Enseguida las redes sociales se incendiaron llenándose de críticas hacía el presentador por hacer chistes con el acento andaluz.

Pablo Motos: soy de Granada, pasado mañana celebramos el #DiadeAndalucia, me siento orgullosa de las #hablasandaluzas y no modifico mi forma de hablar en ninguna situación, no hay por qué hacerlo #JeanRenoEH

— Pilar Mesa (@pilarmesaarroyo) 26 de febrero de 2019