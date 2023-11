Pablo Motos sorprende en ‘El Hormiguero’ con una inesperada e íntima confesión

El Hormiguero vivió este martes la visita de los actores Julián López y Hamza Zaidi, que acuedieron a la llamada de Pablo Motos para hablar de Ocho apellidos marroquís, la nueva entrega de la saga Ocho apellidos que se estrena el día 1 de diciembre.

Para Hamza era la primera vez en el programa de Antena 3, por lo que el valenciano quiso explicar a los espectadores quién era y cómo se hizo famoso por sus vídeos en redes sociales comparando las costumbres marroquís con las españolas.

«Cuando empiezas a hacer humor de este tipo estás parodiando una cultura. Yo tengo la suerte haber nacido en Marruecos y vivir desde los dos años en Madrid, así que conozco bien las dos culturas», respondía el creador de contenido.

Una de las anécdotas que más llamó la atención del presentador es que no puede comer con la mano izquierda. «Nosotros comemos con la derecha porque con la izquierda, como nosotros decimos, hacemos las cosas malas. Con la derecha tienes que hacer todo. No se puede comer con la izquierda. Soy zurdo y como con la derecha. Está mal visto que con la misma mano con la que comes es con la que te limpias el culo», comentó.

En ese momento Pablo quiso saber más de esta costumbre, que en nuestro país es desconocida. «Encima nos limpiamos con agua. Nunca nos limpiamos con papel. Para limpiarnos utilizamos el bidé y la manguerilla esa. Cuando nos limpiamos lo hacemos dentro del bidé. Yo siempre he creído que era para eso», continuaba Hamza.

Tras esas explicaciones, el presentador confesó su rutina habitual a la hora de limpiarse, algo que seguro que ningún espectador de El Hormiguero esperaba escuchar.

.@JulianLopez y @hamzazaidi97 nos presentan “Ocho apellidos marroquís” que se estrena el 1 de diciembre en cines #JuliánHamzaEH pic.twitter.com/t2y2E8eRf0 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 21, 2023

«Hacemos un primer lavado con papel y luego ya rematas en el bidé para dejarlo bien por si tienes que estar con gente, intimar o lo que sea», comentó Pablo Motos.