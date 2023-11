Pablo Motos: ¿Por qué utiliza siempre un guion escrito de su puño y letra en ‘El Hormiguero’?

El mundo de la comunicación y la televisión está guionizado al milímetro, eso no es ningún secreto. El programa presentado por Pablo Motos, El Hormiguero, no es una excepción. Pero, lo que nadie sabía era que el comunicador prepara cada emisión con un guion escrito por su puño y letra, cada día.

A veces, por cosas del directo, lo planeado no sale según lo esperado. Pero, el valenciano ha mostrado a su audiencia que, desde que comenzó el show televisivo hace 18 años, prepara las preguntas que le hará a sus invitados en un folio en blanco.

Precisamente, esta situación la explicó el pasado 5 de octubre, noche en la que acudió el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. El cántabro estuvo casi todo el tiempo del programa hablando, por lo que Motos no pudo realizarle todas las preguntas que había pensado para él. «¿Pero ya se acaba esto?», dijo el invitado cuando el presentador le avisó de que el show había llegado a su final.

«Sí, ¿te parece corto? No has hecho otra cosa más que hablar, he hecho tres preguntas en toda la noche», respondió el comunicador, momento en el que mostró a cámara todas las preguntas que había preparado. Pero, no es la única peculiaridad. Pablo Motos explicó que tampoco le gusta usar pinganillo.

«Oye, ¿tú llevas ahí un guion? No sabía que tenías guion, pensaba que tenías un pinganillo», le preguntó Jorge Cadaval, de los Morancos, durante su visita al programa de Antena 3. «No tengo, me da mucho asco», afirmó.

«Primero, porque te mandan y a mí no me gusta que me manden. Segundo, el pinganillo hace un ruidito que, para la gente que tiene el oído normal, bueno, pero yo tengo el oído raro…», explicó el presentador. «Me lo puse el primer día, hace 18 años, y fuera. Lo tiré. Así nadie me dice nada. Me hago notas, así, a la antigua», sentenció.