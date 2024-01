El Hormiguero continúa con sus grandes invitados cada semana en el plató, siendo ellos los culpables de que el programa consiga liderar en audiencias con gran soltura cada día. Pese a todo, hay un famoso que queda casi descartado por Pablo Motos para ser invitado del programa.

El presentador valenciano ha estado rodeado por la polémica en las últimas semanas después de la entrevista a Sofía Vergara, que fue la primera invitada del año, y que generó numerosos titulares que no eran ciertos. Semanas después ha sido la propia actriz colombiana la que ha tenido que aclarar que disfrutó de su visita y que no hubo problemas.

Aunque por el momento su programa no tiene rival, cada temporada las diferentes cadenas intentar conseguir robar audiencia a las hormigas más famosas de la tele. El último intento ha sido por parte de Telecinco al mover Allá tú al acces prime time, compitiendo directamente con el valenciano, aunque todavía queda mucho para que le pueda hacer temer.

Preguntado por este asunto por el equipo de El Televisero, Motos ha dejado claro que siempre «hay alguien delante. Desde hace 18 años siempre hay competencia». El último gran rival fue Jorge Javier Vázquez, que en el mes de septiembre regresó a televisión con Cuentos Chinos, su primer programa tras el final de Sálvame.

El catalán no consiguió los resultados esperados y se quedó muy lejos de alcanzar a Motos, por lo que el programa fue cancelado tras apenas unas semanas de emisión. Por el momento vive alejado de los focos y espera al arranque de Supervivientes, donde volverá a poner al frente de un gran formato tras un largo descanso.

Precisamente, preguntado por el citado medio por la posibilidad de que Jorge pise el plató de El Hormiguero, parece que no será fácil. «En principio, no creo que sea un perfil para que yo lo entreviste, pero no lo descarto», ha contestado Motos.

En cambio, como buen amante de Hollywood, ha confesado que se le ha resistido Brad Pitt, una pequeña espina clavada y que seguro que intentará conseguir quitársela cuando el actor presente un nuevo proyecto en España. Lo cierto es que estuvo cerca de conseguirlo, llegando a plantearse viajar con todo el equipo a Miami para grabar el programa, pero finalmente no pudo ser.

“Pablo… creo que te quiero” – Así disfrutamos de Will Smith en Londres #ChiapellaEH pic.twitter.com/riQ9EAdIE2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 15, 2019

Con Will Smith ya hizo este tipo de movimientos, saliendo del estudio y viajando a otro país, pero no se ha vuelto a repetir algo así desde entonces. Tal y como ha dicho, el actor podría ser «cromo que me falta» dentro de los grandes personajes a los que ha entrevistado.

Reflexión sobre la polémica con Sofía Vergara

Aunque no es periodista, Pablo Motos ha trabajado siempre ligado a los medios de comunicación, especialmente a la radio, desde que era un adolescente. Pero ha sido en la televisión donde se ha convertido en un personaje que centra las críticas, especialmente desde que incluyó tertulias políticas: «Antes lo importante era la verdad, ahora lo importante son las visitas, si dejamos de contar la verdad la prensa perderá todo su poder y nos iremos a la porra», se ha quejado.