Jorge Javier Vázquez vuelve a Telecinco para presentar un programa con el que hizo historia

Tras la cancelación de Cuentos Chinos, Jorge Javier Vázquez ha desaparecido de Telecinco después de más de una década en la que era una cara que podía aparecer a casi cualquier hora del día. De la noche a la mañana ha pasado de ser la estrella de Mediaset a quedar relegado a esperar, pero todo apunta a que ese descanso obligado se acabará en los próximos meses.

Desde que la cadena arrancase el gran cambio que tiene entre manos formatos como GH VIP han sido encargados a Marta Flich, y todo apunta a que la edición Dúo del reality de convivencia también lo presentará ella.

Aunque en el caso del presentador catalán su tiempo alejado de las cámaras llama mucho la atención, otros compañeros de cadena como Jesús Vázquez o Sandra Barneda también han tenido etapas así. Por lo tanto, la suya no es la primera vez que uno de los presentadores estrella queda fuera durante meses, algo que ya vivió en el pasado cuando la cadena canceló Aquí hay tomate de forma precipitada por culpa de las polémicas.

Pero este tiempo de descanso obligado parece que se acabará en el mes de marzo, momento en el que tendrá un nuevo proyecto entre manos. Según anuncia Algo pasa TV, una cuenta de redes sociales que se ha convertido en la garganta profunda de las grandes cadenas de televisión y que acierta con sus informaciones, será el presentador de Supervivientes en 2024.

Según esta información, el reality de supervivencia se estrenará en marzo después de que finalice GH DÚO, que llegará en el mes de enero a la programación.

Jorge Javier habla tras meses de silencio

Mientras llega ese momento, el presentador catalán ha guardado silencio y solo ha aparecido en contadas ocasiones, como por ejemplo en la presentación del libro de Pedro Sánchez o en su colaboración semanal en Lecturas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

Precisamente en la revista del corazón ha dado su primera entrevista en meses, donde ha contado su situación actual. «Cuando me llegan noticias sobre cómo estaré o si estaré deprimido me hace gracia porque solo hace dos meses que no salgo por la tele. Llevaba quince años saliendo casi diariamente a todas horas», asegura.

«Llevo la misma vida que llevaba cuando trabajaba en televisión. No he estado escondido ni nada», ha querido dejar claro a los lectores sobre su situación.