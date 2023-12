Jorge Javier Vázquez, contra el reality de María Pombo: «He visto más vida en un tanatorio»

No es ningún secreto que Jorge Javier Vázquez jamás ha tenido reparo a la hora de tirar de sinceridad para confesar lo que siente en cada momento. De hecho, recientemente, el presentador ha sorprendido al pronunciarse sobre Pombo, la nueva serie de la influencer María Pombo para Prime Video. Como era de esperar, no ha dejado indiferente a nadie.

A través de su blog para la revista Lecturas, el que fuera presentador de Cuentos chinos ha querido dar a conocer este nuevo proyecto de la reconocida creadora de contenido: «A bote pronto, puedo decir que he visto más vida en un tanatorio que en este reality. Es como ver crecer una planta. Lo cual me parece tan inquietante como atractivo», comienza diciendo Jorge Javier Vázquez.

Por si fuera poco, el comunicador no ha dudado un solo segundo en hacer una peculiar comparación: «Pombo me recuerda mucho a esas películas francesas en las que no pasa nada porque lo importante es lo que no pasa. Lo que no se cuenta. Lo que se intuye. Lo que sospechas».

Jorge Javier Vázquez ha aprovechado para confesar que, para él, la relación entre María, Lucía y Marta Pombo no es tan idílica como quieren hacer creer: «Existe una rivalidad larvada entre ellas que, por mucho que pretendan ocultar, sale a relucir en varias secuencias». Aunque está convencido de que se quieren, el comunicador asegura que «se vigilan por el rabillo del ojo».

Por si fuera poco, fue más allá respecto a este pensamiento: «Se juzgan, se critican y deben tener unas brocas antológicas». Jorge Javier Vázquez creer firmemente que las hermanas Pombo están más preocupadas por guardar su imagen que por mostrarse tal cual son, y que se caracterizan por su simpatía: «No destacan por nada, he ahí el milagro», añade.

Sin duda, el que fuera presentador de Sálvame se ha mostrado de lo más contundente con este nuevo proyecto de la familia de María Pombo. Aun así, lo cierto es que las críticas no están siendo para nada malas. Es más, muchos son los que están esperando el estreno de los nuevos capítulos donde, entre otras cosas, podremos ver todo lo que ocurrió en la boda de Marta Pombo y Luis Zamalloa. ¡Ya queda menos!