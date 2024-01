Sofía Vergara habla por primera vez de su polémica con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’

El Hormiguero arrancó el año con una gran entrevista a Sofía Vergara, pero lo que parecía ser una de las noches más esperadas de la temporada se torció de forma inesperada. La actriz colombiana se ha pronunciado días después de la enorme polémica con Pablo Motos que ha corrido en los últimos días.

Casi dos semanas después de aquella visita, la intérprete de Modern Family y de Griselda, ha querido pronunciarse después de que en las redes sociales y en cientos de medios se hablase de que hubo una enorme tensión en su charla. Lejos de confirmarlo, ha realizado unas declaraciones en las que asegura que se sintió cómoda en todo momento.

«La entrevista con Pablo fue además como amigos, a mí me dijeron ‘Para que sea chistoso métete con él y comienza a…’, osea, no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema con él, lo adoro, me encanta su programa, sino que estábamos tomándonos el pelo entre los dos», ha dicho tras ser preguntada por este tema durante la presentación de su nueva serie en Colombia.

Aunque todo fue en tono de broma, lo cierto es que sí que aprovechó su altavoz para lanzar algunos mensajes con intención, como por ejemplo cuando pidió más oportunidades para trabajar en español. «Hay muchas cositas que sí eran verdad, pero nada fue con mala intención, yo lo quiero mucho», ha confirmado ante las cámaras del programa Ventaneando, de TV Azteca.

Sofía Vergara confirma la versión de Pablo Motos

Fue el pasado jueves cuando el presentador valenciano, con ayuda de Antonio Resines, quiso aclararlo todo. «Voy a contarlo todo. Viene Sofía Vergara, conectamos muy bien y le digo: ‘Vi una entrevista tuya con Kevin Hart donde no le dejabas caminar y estabas todo el rato vaciándole y él vacilándote a ti. Si pudiéramos hacer como que somos dos viejos amigos y tú me vacilas, y yo te vacilo’», contó.

«Bajamos aquí e hicimos un programa de puta madre. Nosotros nos lo pasamos muy bien, solo hay que ver el programa. El público se ríe…», se lamentaba el valenciano después de todos los comentarios. De esta forma, Sofía ha confirmado la versión ofrecida por el presentador y que desmonta muchos de los comentarios que se han vuelto virales en los últimos días.