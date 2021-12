No hay temporada que ‘El Hormiguero’ no tenga éxito. Este es su decimosexto año consecutivo en el que Pablo Motos está al mando del programa y la lista de invitados famosos no deja de cesar. Sin embargo, hay algo en común que todos los seguidores de El Hormiguero se preguntan: ¿por qué se emiten solo programas de lunes a jueves? ¿Por qué el programa de Pablo Motos no emite los viernes?

Se trata de una pregunta que todos los fans del espacio de Trancas y Barrancas se han hecho alguna vez, ya que el espacio ha pasado se ha emitido todos los días de la semana excepto en el quinto, por el que nunca ha pasado.

En su debut en Cuatro, el espacio ocupó la franja de la tarde de los domingos, aunque pronto pasó a ser un diario debido a su gran acogida. Sus grandes datos, en la época dorada del canal, hicieron que se convirtiera en un espacio que ocupó las noches de lunes a jueves, y una versión también de sábado.

Todo cambió con su fichaje por Antena 3 en la temporada 2011/2012, cuando dejó atrás a Mediaset. Las razones para este cambio fueron la falta de un acuerdo entre la productora y el grupo, que evitaron que Pablo Motos saltase de Cuatro a Telecinco.

Desde su llegada en septiembre de 2011 a la principal cadena de Atresmedia, ‘El hormiguero’ ha mantenido siempre el mismo esquema, emitiéndose de lunes a viernes en el horario de ‘prime-time’, sirviendo de telonero del contenido principal de la noche.

El equipo del programa, que forman alrededor de 120 personas, trabaja de lunes a jueves, mientras que el viernes se dedica para preparar y ensayar nuevos contenidos. Este día es utilizado, especialmente, por el departamento de ciencia, que lo utiliza para ensayar experimentos en plató.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Hormiguero (@elhormiguero)

Otra de las razones para que ‘El hormiguero’ no se emita los viernes noche es la bajada del consumo de televisión que se produce con la llegada del fin de semana. Los días más fuertes son los jueves y los domingos, cuando se producen las audiencias más grandes de la semana.