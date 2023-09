Olivia Rodrigo consigue un hito histórico con todas las canciones de ‘Guts’

Olivia Rodrigo da el salto a una era mucho más adulta con GUTS, su nuevo disco. Dos años después del lanzamiento de Sour, su álbum debut, la artista estadounidense regresa con su segundo trabajo discográfico, con el que ha vuelto a coronarse como la reina indiscutible de Generación Z.

La ganadora de tres premios Grammy se reinventa, y presenta un álbum más maduro, en el que vuelve a utilizar la música como vehículo para expresar sus sentimientos. Mientras que Sour reflejaba el primer desamor, los dramas adolescentes y las inseguridades propias de esa edad, GUTS refleja las emociones de cualquier chica de 20 años.

Considerada como una de las grandes promesas de la música a nivel mundial, GUTS es un paso más en la imparable carrera de Olivia Rodrigo. Un disco cuyas expectativas antes de su lanzamiento eran muy altas, debido al éxito de su primer álbum, motivo por el cual la artista decidió tomarse estos dos años antes de presentar nueva música.

No era fácil superar los datos de Sour, su primer disco, no obstante, tras su lanzamiento el pasado viernes, GUTS prácticamente ha repetido los resultados de su álbum debut. En su primer día en Spotify, GUTS debutaba con 60,4 millones de reproducciones, siendo el décimo mejor debut de una artista femenina.

. @OliviaRodrigo ’s “GUTS” debuts with 60,907,667 unfiltered streams on Spotify. pic.twitter.com/DssB9GlRQ4

El recibimiento de GUTS en todas las plataformas ha sido espectacular, siendo el décimo mejor estreno femenino de streaming de la historia, siendo además número uno en consumo global y colocando todos sus temas en el Top 50 Global de Spotify.

Vampire continúa siendo el single el mejor recibido, ostentando el tercer puesto del top global con 6,9 millones de reproducciones el día del lanzamiento del disco, seguida por Bad Idea Right? con 6,5 millones y All-American Bitch con 6,2 millones de reproducciones.

No obstante, en los últimos días Get Him Back! se ha viralizado en Tik Tok. Esto se traduce en un aumento de las reproducciones en las plataformas como Spotify. De esta forma, este single ha superado a All-American Bitch, siendo la tercera canción más escuchada del disco actualmente.

.@oliviarodrigo’s «Guts» debuts with 60,368,716 streams on the daily Global Spotify Chart (September 8, 2023)

Olivia Rodrigo has now charted a total of 24 songs on the Global Chart, of which:

6 have reached the top 5

12 the top 10

22 the top 20 pic.twitter.com/oF1NZPuxlh

— Spotify Stats (@StatsSpotify) September 9, 2023