De icono adolescente a rockstar: Olivia Rodrigo regresa con ‘Guts’, su segundo disco

De icono adolescente a rockstar. Olivia Rodrigo da el salto a una era mucho más adulta con GUTS, su nuevo disco. Dos años después del lanzamiento de Sour, su álbum debut, la artista estadounidense regresa con su segundo trabajo discográfico, demostrando que la espera ha merecido la pena.

La ganadora de tres premios Grammy se reinventa, y presenta un álbum más maduro, en el que vuelve a utilizar la música como vehículo para expresar sus sentimientos. Mientras que Sour reflejaba el primer desamor, los dramas adolescentes y las inseguridades propias de esa edad, GUTS refleja las emociones de cualquier chica de 20 años.

Más desenfadado e incluso divertido que su primer disco, en su segundo álbum Olivia Rodrigo vuelve a cantarle al desamor, pero desde otro punto de vista. Así como también habla de sus miedos, conflictos internos e incluso de su infancia, la cual se arrepiente de haber perdido una parte por comenzar a trabajar cuando era muy pequeña.

A pesar de que Olivia compuso gran parte de su nuevo disco en los legendarios Electric Lady Studios en la ciudad de Nueva York, Guts cobró vida en el estudio del garaje de la casa de Dan Nigro en Los Ángeles, quien ya se ha convertido en la mano derecha que la artista, tras haber trabajado juntos en Sour.

GUTS is yours now. https://t.co/5G5iMli6c8 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/XLMKVp8S5z

Considerada como una de las grandes promesas de la música a nivel mundial, GUTS es un paso más en la imparable carrera de Olivia Rodrigo. Un disco cuyas expectativas antes de su lanzamiento eran muy altas, debido al éxito de su primer álbum, motivo por el cual la artista decidió tomarse estos dos años antes de presentar nueva música.

«Para mí, este álbum trata del dolor que supone crecer y de intentar descubrir quién soy en este momento de mi vida y qué quiero decir exactamente en mis canciones. Hice la mayor parte de este álbum durante mis 19 años. Un año que, para mí, estuvo lleno de mucha confusión, errores, incomodidad y la angustia adolescente a la antigua», expresó Olivia sobre su nuevo disco.

The only bad idea here is not hitting play on Olivia Rodrigo’s sophomore album #Guts pic.twitter.com/yndQDmFoTq

— Spotify (@Spotify) September 8, 2023