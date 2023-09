Olivia Rodrigo actuará en los MTV Video Music Awards 2023, tras el lanzamiento de ‘Guts’

Olivia Rodrigo está de vuelta. Dos años después del lanzamiento de Sour, su primer disco, la artista estadounidense regresa con GUTS, su esperado nuevo álbum de estudio. Un disco que se presenta como uno de los grandes lanzamientos del año, y que ya ha sido aplaudido tanto por el público como por la crítica.

Tras el lanzamiento de su nuevo disco, se ha conocido que Olivia Rodrigo actuará en los Premios MTV Video Music Awards 2023, que se celebrarán en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el próximo martes 12 de septiembre a las 8 de la tarde.

Cabe recordar que Olivia Rodrigo ya actuó en los VMA hace dos años, cuando interpretó su éxito mundial Good 4 U y se llevó tres premios, lo que le permitió empatar con el grupo surcoreano BTS y el artista Lil Nas X como los más premiados de la noche.

soooo excited to perform at the @VMAs !!!! tune in Tuesday at 8p on @MTV 💓❤️🌸 #VMAs pic.twitter.com/DjwE2eVURs

Olivia ganó el premio en la categoría de mejor artista nuevo, así como también se llevó el premio a canción del año y a la mejor interpretación del año, ambos premios por Drivers License, su primer single y la canción con la dio el salto al estrellato mundial.

Este año, Olivia Rodrigo cuenta con un total de seis nominaciones a los VMA, todas por Vampire, el primer single de su nuevo álbum de estudio, que el pasado mes de julio se convirtió en su tercer sencillo de la artista en ingresar al Billboard Hot 100 en el No. 1, después de Drivers License y Good 4 U.

Vampire compite en las categorías de los premios al video del año, canción del año, mejor pop, canción del verano, mejor cinematografía y mejor edición. De esta forma, la artista estadounidense se presenta como una de las más nominadas de los MTV Video Music Awards 2023.

I know you’re ready for GUTS, but are you ready for this??

💜 @OLIVIARODRIGO IS A 2023 #VMA PERFORMER 💜

You don’t want to miss it: TUESDAY at 8p on @MTV!! pic.twitter.com/OtI3vrsfUf

— Video Music Awards (@vmas) September 7, 2023