Olivia Rodrigo presenta ‘Bad Idea Right?’, como segundo adelanto de ‘Guts’

Olivia Rodrigo está de vuelta.. La artista estadounidense, convertida en uno de los fenómenos globales de la música de los últimos años, había anunciado que este 2023 regresaría con nuevas canciones y tras el éxito de Vampire, ahora regresa con un nuevo single.

A través de sus redes sociales, Olivia Rodrigo reveló hace unos meses que su segundo álbum, bajo el título de GUTS, se lanzará el próximo 8 de septiembre a través de Geffen Records, tras la publicación del primer sencillo del disco, Vampire, que vio la luz el pasado 30 de junio, y de un segundo single titulado Bad Idea Right?.

La artista estadounidense ha vuelto este viernes 11 de agosto con el segundo adelanto de su próximo disco. Bajo el título de Bad Idea Right? se trata de una canción en la que se sincera sobre una recaída con una ex pareja, a pesar de que sabía que no era una buena idea.

bad idea right? is out everywhere!!!! I had such a fun time making this song with @TheDanielNigro & i had a ball making the music video with @petracollins @madisonhu @tatemcrae & iris apatow. u can listen and watch now!!!!! ❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹 https://t.co/UJGGaXlSPW pic.twitter.com/L3dYrfRqos — Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) August 11, 2023

“La canción es bastante diferente a Vampire y muestra otro lado de GUTS que es un poco más divertido y juguetón», escribió la artista estadounidense antes del lanzamiento de su nuevo single. “No puedo esperar para compartirlo con todos ustedes. ¡Os amo siempre!”, añadió.

El nuevo single de Olivia Rodrigo inspirado en la ópera rock ha debutado en el número 1 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en la tercera canción de la ganadora de tres premios Grammy en llegar a la cima de la lista después de Drivers License y Good 4 U de su álbum Sour .

La llegada del segundo sencillo del álbum, junto a un videoclip dirigido de nuevo por Petra Collins y protagonizado por la artista junto a sus mejores amigas, se produce exactamente una semana después de que revelara la lista completa de canciones de GUTS que incluye un total de 12 canciones.

All American B-h, Get Him Back, Pretty Isn’t Pretty y Love Is Embarrassing, son otros de los títulos de las canciones del nuevo disco de la artista estadounidense, que se presenta como uno de los lanzamientos discográficos más esperados del año.