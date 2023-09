Por mucho que pasen los años, First Dates nunca dejará de sorprendernos. El popular show de citas de Cuatro ha aterrizado este mes de setiembre de la mano de su nueva temporada. Nuevos solteros en busca del amor donde los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a jóvenes como Miranda.

La azafata malagueña de 22 años se presentó en el programa de Carlos Sobera con el objetivo de probar suerte en el amor. Pero, un comentario del presentador de Cuatro sobre su perro hizo que la joven le parara los pies rotundamente.

Una soltera estalla ante un comentario de Carlos Sobera en #FirstDates22S: “No te pases ni un pelo con mi perro”https://t.co/0EDVQwEg5G — First Dates (@firstdates_tv) September 22, 2023

Tras confesarle a Sobera su pasión por viajar y ver el mundo, Miranda admitió que siente un profundo amor por su perro, Bambi. El chihuahua se ha ganado su corazón por completo y lo trata como a un hijo. De este modo, y muy emocionada, no dudó en mostrarle una foto de su mascota. «Mírale, qué lindo», dijo.

Pero, Carlos Sobera no estaba de acuerdo con la opinión de la soltera respecto a Bambi. «Madre mía, esto es amor, porque ella dice ‘qué lindo’, bueno, lindo…», dejó caer. Unas palabras que no le hicieron nada de gracia a Miranda, y así se lo hizo saber al presentador. «No te pases ni un pelo con mi perro, te lo digo desde ya», aclaró rotundamente.

Ya puedes ver #FirstDates22S completo y onlinehttps://t.co/V5ncJJp9tH — First Dates (@firstdates_tv) September 22, 2023

Fue entonces cuando José Antonio, un joven de 29 años de San Roque (Cádiz), llegó al restaurante como la cita de Miranda. Tras su directo intercambio de palabras con Sobera, la soltera le confesó algo a su acompañante. «Tú no le vayas a hacer caso a este, que dice que mi perro es feo», señaló.

Debido a ello, el presentador de First Dates le dio un pequeño consejo al joven. «Cuando te enseñe la foto del perro, tú di que es precioso», advirtió con ironía. Pero, Miranda seguía molesta con las palabras de Carlos Sobera. «Yo no he dicho que fuese feo», matizó el comunicador. «Has dicho que mi perro no es bonito, que es lo mismo», sentenció ella, cansada del tema.