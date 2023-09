Carlos Sobera: su reacción a un comensal de ‘First Dates’ que llegó diciendo «¿Cómo están los máquinas?»

First Dates continúa sorprendiendo a los espectadores de Cuatro con los nuevos programas de la temporada. Un encuentro donde nuevos solteros han acudido, mayoritariamente, con el objetivo de encontrar a su media naranja. Fue de este modo que Hugo se presentó ante Carlos Sobera, el presentador del show de citas.

Sin verlo venir, el comensal entró por el restaurante del programa y lo hizo de la manera más inesperada posible. Con su patinete, Hugo ha entrado alegremente saludando a todos y haciendo un pequeño guiño a David Bisbal que dejó a Carlos Sobera sin palabras. «¿Cómo están los máquinas?», dijo el joven.

Un soltero entra en #FirstDates21S en patinete y al grito de “¿Cómo están los máquinas?”https://t.co/uBn719zDAa — First Dates (@firstdates_tv) September 21, 2023

Tras aparcar el patinete en la barra del local, Matías, el barman de First Dates, le respondió sinceramente. «Jodidos, pero contentos», señaló. Hugo está estudiando un módulo de informática, le gusta pasárselo bien y afirmó no destacar mucho en el arte de ligar. Así pues, el soltero conoció a Nerea, su cita de la noche.

«El típico tonto, gracioso de la clase, que a mí me encanta, es mi tipo favorito», dijo la comensal al conocer a Hugo. La joven quedó encantada con la elección del programa para su cita y la conexión entre ambos fue evidente desde el primer momento. De hecho, Nerea no ha dudado en irse al baño para llamar a su amiga y contarle cómo estaba la situación.

«Fantasía, maravilloso, me encanta, guapísimo, súper gracioso, te explico, te explico… Lleva la mitad rubio, la otra mitad moreno, pelo rizado, un poco más alto que yo, pero no demasiado. Ni muy delgado ni con mucho cuerpo, pinta de tonto total, maravilloso, me encanta. En plan, tonto del palo, el gracioso de la clase me encanta, me encanta. Está estudiando, está trabajando ahora también, no es un nini…», dijo emocionada.

La cena transcurrió a las mil maravillas entre los solteros, tanto, que pasaron al fotomatón. Una vez allí, leyeron en una tarjeta que se tenían que sacar una fotografía juntando los labios, petición que no dudaron en aceptar. Una velada que concluyó en First Dates con un rotundo sí de ambos a tener un segundo encuentro fuera de cámaras.