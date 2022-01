Este 2022 regresa el Festival de Música Urbana Big Sound. El festival celebrará su segunda edición en la Ciudad de las Artes y Las Ciencias de València los días 7, 8 y 9 de julio de 2022, y esta misma semana ha anunciado a sus primeros artistas confirmados, entre ellos: Nicky Jam y C. Tangana.

De esta forma, la lista de artistas confirmados que se dio conocer el pasado martes incluye también a artistas de la talla Bad Gyal, Marc Seguí, Aron (Arón Piper), Rusowsky, Chico Blanco, Ralphie Choo y los valencianos Bearoid y Adry Bass, así como también a The Basement Stage.

La primera edición del festival se vio afectada por la pandemia y debido a esto hubo cambio de fechas, restricciones y cancelaciones. Además, esto provocó un cartel de artistas íntegramente nacional y la ausencia de algunos artistas inicialmente previstos, como C. Tangana o Nicky Jam, entre otros, sin embargo, ahora estos artistas actuarán en la nueva edición del festival.

¡@c_tangana es nuevo número 1 de reproducciones en España con el temazo ‘Demasiadas Mujeres! 🎉 Confiesa: ¿tú también lo haces en bucle? https://t.co/1dufe71UTk ¡No te lo pierdas en #BigSound2021! Entradas a la venta: https://t.co/ai2AxRILY9 — Big Sound Festival (@BigSoundFest) October 24, 2020

De esta manera, desde Big Sound han desvelado los primeros artistas confimados para su Main Stage, es decir, para su escenario dedicado «cien por cien a grandes nombres nacionales e internacionales de música urbana», y entre ellos, ha confirmado la presencia de Nicky Jam y de C. Tangana, que presentará ‘El Madrileño’, su nuevo álbum de estudio.

Entre las sorpresas por desvelar que aún tiene que anunciar el esperado festival, Big Sound ha explicado que The Basement tomará los mandos del segundo escenario, de esta forma, los asistentes disfrutarán de música electrónica durante toda jornada, llamándose la sesión: The Basement Stage. Un encuentro muy esperado, que seguro que no decepcionará a los fans.