Nicky Jam uno de los referentes del reggaetón, está muy enamorado de su chica Génesis Aleksa, modelo venezolana. Prueba del amor que siente por ella, se lo ha querido representar con un lujoso regalo que la hizo el día de Navidad, que nos ha dejado a todos boquiabiertos.

Y es que para este tipo de artistas que generan tanto, regalos como las joyas, la ropa o las flores parecen quedarse atrás. Por ello, Nicky ha querido subir el listón regalándole a su pareja un Lamborghini Huracán de color rosa.

La pareja del reggaetonero ha presumido de regalo en sus redes sociales, y no es para menos. En las fotografías que compartió en su perfil de Instagram le dedicó unas palabras al puertorriqueño: “Gracias bebé por hacerme sentir como una Barbie. Te amo mucho” redactó la venezolana, a lo que no se demoró la respuesta de su pareja: “No mi amor, no es que te sientas como una Barbie. Tú eres mi Barbie” respondió el intérprete.

Aunque esto ha generado gran cantidad de críticas en las redes sociales de la modelo, quien anteriormente participó en temas de artistas como Anuel o Ozuna, además de reconocidas marcas, que la han llevado a convertirse en una figura influyente en Instagram.

Y es que, durante los últimos meses, la pareja ha dado mucho que hablar después de que Nicky Jam le diera otra oportunidad al amor, tras su separación de la modelo, Cydney Moreau.

A principios de mes, el cantante les demostró a sus fans lo que siente por su actual pareja, después de que la invitara a subir al escenario en su último concierto en Madrid. Todos lo asistentes, pudieron presenciar el momento en el que bailó junto a su pareja en el escenario, además de un apasionado beso que provocó la euforia en el público.