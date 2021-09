Ozuna ha sorprendido a sus fans con un nuevo proyecto. El artista puertorriqueño está a punto de lanzar su nuevo disco, tras el lanzamiento de ‘La Funka’, su nuevo single. Y ahora, podría estar preparando su propio documental.

Tras haber participado en otros rodajes cinematográficos, parece que Ozuna volverá a hacerlo una vez más. De esa manera, en esta ocasión no participará en un proyecto, sino que será un proyecto autobiográfico.

Se trata de una noticia que no ha confirmado la propia artista, sino que la ha sido confirmada por diferentes portales de música urbana. Así como también se ha afirmado que dos cuentas de Instagram, ‘Odiseathemovie’ sería la cuenta del documental, y ‘Bearwithoz’, sería la productora.

Tal y como se puede ver en una imagen publicada en la cuenta de Instagram del supuesto documental de Ozuna, sería Alexis Morante el director que se habría puesto a cargo del proyecto. Así como los escenarios en los que se estaría rodando serían localizaciones tanto en República Dominicana como en Puerto Rico.

Por otra parte, el guion sería obra de Almudena Ramírez, quien ya ha trabajado en grandes proyectos como el fenómeno de Netflix ‘La casa de papel’, y en este proyecto también habría trabajado el artista dominicano David Maler.

De momento, Ozuna no ha revelado nada al respecto. Pero si finalmente se lleva a cabo este documental autobiográfico, el artista completaría un año espectacular profesionalmente, con el que ha llegado a lo más alto con su música.

Su último éxito, ‘La Funka’, no deja de escalar puestos en las listas de éxitos y todo apunta a que su nuevo disco será uno de los más vendidos del año. La carrera de Ozuna en la música es imparable.

.@ozuna dropped his music video for #LaFunka and then came to bless us all with a #VMA performance! 🚀 pic.twitter.com/QbyfHTVtwJ

— MTV (@MTV) September 13, 2021