Bad Bunny quiere batir este jueves el récord que hasta ahora posee Ozuna. El artista puertorriqueño está dispuesto a superar el título de su compatriota, de ser el artista con un mayor número de premios obtenidos en una gala de los premios Billboard de la Música latina.

Un reto que podría conseguir este mismo jueves, al estar nominado 22 veces en un total de 13 categorías. De esta forma, Bad Bunny asistirá a la gala de los prestigiosos premios de la música, que se celebran en Miami, con opción de ganar un galardón en la mayoría de las categorías.

Entre las categorías en las que se encuentra, nos encontramos con algunas de las más grandes, como ‘Artista del año’, ‘compositor del año’ y ‘disco del año’. Unas categorías en las que tiene muchas posibilidades de salir victorioso.

De esta forma, en muchas de las categorías en las que está nominado, coincide con Ozuna, el artista que a día de hoy tiene el récord de llevarse más premios en una gala de Billboard. Cabe recordar que en el año 2019, el artista recibió 17 nominaciones y se llevó un total de 11 premios.

Esa noche, Ozuna se convirtió en el artista con más triunfos en una noche desde 1994, cuando se celebró la primera gala de los Billboard de la Música Latina.

Sin embargo, hay otros artistas con un número muy alto de nominaciones, como J Balvin y Maluma, con 9 y 11 nominaciones respectivamente, que podrían truncar el reto personal que se ha propuesto Bud Bunny este año.

Además, otros artistas como Karol G, su ex pareja Anuel AA o los Black Eyed Peas cuentan con ocho nominaciones cada uno. Mientras que Daddy Yankee, será homenajeado con el ‘Premio al Salón de la Fama’, por su imparable carrera musical.

