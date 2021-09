Nicky Jam ha puesto fin a los rumores que desde hace semanas inundaban las redes sociales. El artista ha confirmado que la modelo Aleska Genesis y él mantienen una relación sentimental, después de que ya fuera inviable para ambos seguir escondiendo su romance.

La modelo venezolana fue quien compartió la primera imagen del artista y de ella juntos, a través de su cuenta de Instagra, donde cuenta con más de 759 mil seguidores. De esta forma, con un emoji de un corazón, Aleska confirmó lo que para muchos ya era un secreto a voces.

Nicky Jam siempre ha sido muy receloso de su vida privada, y más aún después de haberlo pasado mal por amor en el pasado. Sin embargo, parece que su relación con la modelo va viento en popa y ya no tiene miedo de gritar su amor a los cuatro vientos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Genesis Aleska (@aleskagenesis)

La publicación de Aleska Genesis se llenó de comentarios y de felicitaciones de amigos cercanos a la pareja, por esta nueva etapa que han comenzado juntos. Sin embargo, la publicación también se llenó de críticas, debido a que la modelo era muy amiga de Cydney Moreau, la ex prometida del artista, con quien terminó su relación a principios de este año.

Fue el 14 de febrero de 2020 cuando Nicky Jam y Cydney Moreau anunciaron su compromiso, tan solo un año y medio después del divorcio del artista con Angélica Cruz. Sin embargo, la boda del artista con Cydney nunca llegó, pues a principios de este 2021 él confirmó que ya no estaban juntos.

“La situación de la pandemia y la cuarentena y todo eso afectó un poco a la situación y, de verdad, simplemente no funcionó”, explicó el artista sobre las razones por las que se terminó su relación con Cydney.

“No me gusta hablar de otra persona cuando no está ahí para defenderse y le tengo mucho amor y mucho respeto a mi expareja, pero quedamos en buena tónica. Quedamos con respeto y simplemente no funcionó”, concluyó el artista.