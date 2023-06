Niall Horan presenta ‘The Show’, su tercer álbum en solitario

El regreso de Niall Horan a la música ya es una realidad. El artista irlandés presenta este viernes 9 de junio su esperado nuevo disco, bajo el título de The Show, que llega casi tres años después de su último lanzamiento discográfico.

The Show es el tercer álbum de estudio en solitario de Niall Horan. El ex integrante de One Direction llevaba trabajando en este nuevo disco mucho tiempo y finalmente, este viernes ha visto la luz. Un disco que se presenta como el proyecto más personal de su carrera hasta la fecha.

Tras el lanzamiento de Heaven como arranque de su nuevo álbum y de Meltdown como segundo single, desde este viernes los fans de Niall Horan ya pueden escuchar su tercer disco al completo en todas las plataformas digitales, así como también se ha lanzado en formato físico.

It’s finally time… my new album The Show is out now! Listen here: https://t.co/fxr7vLEcsi

I’ve been working really hard on this album for years and I can’t even put in to words how excited I am for it to be yours.

All 10 songs have their special meanings to me and I hope they… pic.twitter.com/scZIHeBDqV

— Niall Horan (@NiallOfficial) June 9, 2023