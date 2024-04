El pasado domingo 31 de marzo, Supervivientes: Conexión Honduras regresó al prime time de Telecinco y lo hizo de la mano de un programa decisivo para Nagore Robles. Tal y como se pudo apreciar en la pasada gala del jueves, presentada por Jorge Javier Vázquez, Carmen Borrego ha abandonado el concurso de forma definitiva.

La hermana de Terelu Campos ha tenido que abandonar el reality por recomendación médica. Una nueva baja que se suma a la edición y que deja al formato con un hueco a ocupar. Pero, todo parece que esta plaza ya tiene nombre propio. Una situación que se reveló hace tan solo unas horas en riguroso directo.

«Nagore se quiere ir como candidata para sustituir a Carmen Borrego», lanzaba Makoke en el plató. Como era de esperar, las palabras de la colaboradora no dejaron indiferente a nadie. Por ello, Sandra Barneda, que se encontraba capitaneando la gala, no dudó en dirigirse a Robles. «¿Te propones como candidata?», le preguntó.

Lejos de quedarse callada, Nagore Robles sorprendió con una estricta condición al equipo del reality. «Si me pagan lo mismo que a Carmen voy», sentenciaba. Recordemos que Borrego es la concursante con mayor salario semanal de la edición, por lo que no sería una propuesta a la ligera.

Posteriormente, la presentadora se volvía a dirigir a Nagore Robles para comentarle la decisión de los altos cargos del formato. «Me están diciendo que el caché de Carmen Borrego es tuyo si vas a concursar a Supervivientes», le hizo saber. Ante ello, el plató completo se revolucionó por la noticia. Pues, durante años, la colaboradora ha sido propuesta para viajar a Honduras. Pero, ella ha confesado que siempre se ha negado.

Nagore lanza un órdago y Sandra Barneda acepta su propuesta: «Si firmas ya ir a ‘Supervivientes’ cobrarás lo mismo que Carmen Borrego» #ConexiónHonduras4 https://t.co/YDqVmeFTHj — Supervivientes (@Supervivientes) March 31, 2024

Sandra Barneda a Nagore Robles: «Confía en mí, es lo mismo y me están diciendo que vas a cobrar exactamente lo mismo»

«Es importante, se han comprometido a pagarte lo mismo que a Carmen Borrego si te conviertes en concursante de Supervivientes», le recordaba Sandra Barneda al ver que la colaboradora se quedaba sin palabras. Antes de decir nada, la tertuliana explicó que le gustaría leer el contrato de la hija de María Teresa Campos y saber sus condiciones.

«Son exactamente las mismas condiciones y te firmo yo un contrato que tengo también la legitimidad», le respondió la comunicadora. «Esto va completamente en serio. Si firmas el contrato antes de que termine el programa te damos los billetes de avión», agregó ante una estupefacta Nagore Robles.

Fue entonces cuando la colaboradora explicó el motivo que le impedía, de momento, tomar una decisión. «Hay un compromiso laboral que tengo, si este compromiso me espera me subo al avión y veo el contrato de Carmen y es lo mismo…», destacaba. «Confía en mí, es lo mismo y me están diciendo que vas a cobrar exactamente lo mismo», le respondió Barneda.

Asimismo, la presentadora le hizo la pregunta clave a la tertuliana. «¿Vas a aguantar lo mismo que Carmen Borrego?», preguntó. Pues, Borrego tan solo estuvo en Honduras durante un mes y amenazó en reiteradas ocasiones con abandonar el reality. «Una decisión así no se toma a la ligera porque yo no abandono, si voy es hasta el final», dejó claro Robles.

La propuesta está sobre la mesa. ¿Aceptará la colaboradora participar en el reality? La decisión final se podrá conocer el próximo martes 2 de abril durante la gala de Supervivientes: Tierra de Nadie, presentada por Carlos Sobera.