Nagore Robles ha vuelto a la que fuera su casa 12 años después de que pisara, por primera vez, Guadalix de la Sierra como concursante de ‘Gran Hermano’ en su undécima edición en 2009.

La presentadora, que por aquel entonces era una completa desconocida, terminó pasando a la historia del reality, aunque no de la forma que ella esperaría. Debemos recordar que se convirtió en la expulsada con el porcentaje más alto. Nada más y nada menos que un 95% de los votos decidieron que la vasca saliera del concurso como la cuarta expulsada de aquella edición.

Nagore: «Yo no veo que Héctor venga a vivir la experiencia porque siempre le está diciendo a todos lo que tienen que hacer. Me da que este me supera en porcentaje» #SecretGala1 pic.twitter.com/XOcE0jvYjr — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 19, 2022

Aunque no parece haberla ido mal a raíz de la expulsión, Nagore Robles empezaría una larga carrera en la televisión. En las últimas horas, ha vuelto a la casa en la que participó en ‘Gran Hermano’ pero, en esta ocasión, en otro reality. A pesar de ello, la hemos visto nerviosa y muy emocionada.

La exconcursante ha querido recordar los 12 años que han pasado desde que concursara en el conocido reality: “No me dio mucho tiempo a ponerme cómoda cuando vine la primera vez. Estoy como una fan del programa. Para mí todo es muy emocionante. Estoy como una niña», ha compartido la colaboradora con Carlos Sobera.

¡Bienvenida a la Casa de los Secretos, @Nagore_Robles! #SecretGala1 pic.twitter.com/DXKJEDtQJc — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 19, 2022

«Hace doce años estuve aquí y me trae muy buenos recuerdos. A la audiencia no tanto, que me echó con el récord mundial. Ahora sería diferente” comentaba la presentadora.

Muchos son los que piden una vuelta de Nagore a un reality. Además, hemos podido ver un cambio de look en la vasca, luciendo un gran melena que ha desatado numerosos comentarios en las redes sociales.

Su paso por ‘Secret Story’ no iba ser una simple visita puesto que tenía una misión: Ella ha sido la encargada de poner en marcha el juego de las esferas, con la que uno de los concursantes ganará en unas semanas 50.000 euros.