Nagore Robles pasa por el quirófano y muestra las heridas de la operación

Desde hace días los espectadores de GH VIP 8 notan la ausencia de Nagore Robles en el programa, algo que tiene una explicación. La colaboradora ha tenido que pasar por el hospital para someterse a una operación con la que espera mejorar su calidad de vidad.

Desde hace meses sufre molestias por culpa de una hernia discal que ha intentado curar sin necesidad de tener que operarse, pero al no conseguirlo no ha tenido otra opción. Además de contar cómo ha sido el proceso, la televisiva ha presentado a sus seguidores a la doctora en la que se ha puesto en sus manos: «Me ha transmitido mucha tranquilidad desde la primera consulta».

Tal y como ha contado a sus seguidores, la «cirujana localizó rápidamente lo que me estaba dañando el nervio y me provocaba tantísimo dolor». A pesar de que era un problema que sufría desde hace meses, ha explicado que se ha tomado más tiempo gracias a la medicación para informarse de los riesgos y los efectos de esta operación y finalmente se ha decidido.

En su cuenta de Instagram ha mostrado varias imágenes del proceso, unas imágenes que advertía no eran aptas «para aprensivos». Tras una intervención que duró más de una hora le ha quedado una pequeña herida que no debería dejar una gran marca por «los puntos son internos».

La ex concursante de Gran Hermano vivió hace solo unos días un episodio muy importante de dolor, tal y como ha contado: «Justamente la semana pasada sentí un dolor insoportable, y días antes encontré a la doctora Pascual, así que tuve claro después de informarme con ella que debía intervenirme sin necesidad de atornillarme».

«Ahora me toca reposar, recibir mimos, ser paciente y tomármelo con calma», ha admitido, por lo que en los próximos días no estará presente en programas y su actividad será mucho menor. Pese a las molestias, la mejora en su calidad de vida será enorme, por lo que Nagore Robles ha asegurado que ha sido «la mejor decisión».