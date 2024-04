Nagore Robles: la confesión tras las cámaras que podría truncar su fichaje por ‘Supervivientes 2024’

El pasado domingo 31 de marzo Supervivientes: Conexión Honduras regresó una semana más para informar a los espectadores de las novedades del reality. Un programa donde, sin lugar a duda, Nagore Robles se convirtió en una de las grandes protagonistas.

Tal y como informó Jorge Javier Vásquez hace unos días, Carmen Borrego ha tenido que abandonar el concurso por recomendación médica. Una nueva baja que ha dejado al reality con un hueco por ocupar. Pero, lo que jamás se imaginaron los espectadores del formato fue que la posible candidata sería la mismísima Nagore Robles.

Nagore lanza un órdago y Sandra Barneda acepta su propuesta: «Si firmas ya ir a ‘Supervivientes’ cobrarás lo mismo que Carmen Borrego» #ConexiónHonduras4 https://t.co/YDqVmeFTHj — Supervivientes (@Supervivientes) March 31, 2024

En Supervivientes: Conexión Honduras el nombre de la colaboradora saltó a la palestra como posible sustituta de la hermana de Terelu Campos. Una oferta que ella, a priori, no rechazó con la condición de tener el mismo caché que Borrego. Pues, es la concursante con el sueldo más elevado de toda la edición.

La dirección del programa le comunicó a Sandra Barneda que está dispuesta ha aceptar su condición, por lo que tan solo sería necesario firmar el contrato. Pero, un poco indecisa por el cambio de los acontecimientos, la colaborador a de Mediaset España informó que tendría que mirar primero una serie de campañas que tiene firmadas con otras marcas.

De esta manera, el programa le dio un ultimátum a Robles. Este martes 2 de abril la tertuliana tendrá que desvelar en primicia para Supervivientes: Tierra de Nadie si viajará a los Cayos Cochinos como concursante oficial o no. Sin embargo, Marta Peñate ha desvelado una información íntima al respecto.

Marta Peñate desvela las confesiones de Nagore Robles

La colaboradora canaria estuvo presente en el plató cuando el reality le propuso a Nagore Robles el unirse a la edición de Supervivientes 2024. Por ello, en su blog para la web de Telecinco ha confesado que hubo una serie de conversaciones fuera de cámaras.

«En petit comité, nos dijo que ella iría, pero si le posponen todos los trabajos que tiene pendientes, sobre todo las colaboraciones con algunas marcas a las que ella no quiere fallar porque tiene contrato y compromiso con ellas», explica. Pero, Peñate ha desvelado el gran miedo que paraliza a la tertuliana sobre participar en el concurso.

«Realmente, sé que se lo está pensando porque me dijo que tenía miedo, sobre todo por el hecho de que no se había preparado para ir. Yo le contesté ‘no te preocupes porque yo tampoco me preparé’», señala. «Pero, no se refería al tema físico, ella hacía más hincapié en la preparación psicológica. A mí me confirmaron mi participación dos meses antes, y eso te da tiempo a asimilar todo lo que se te viene, a ella no le daría tiempo más que de hacer su maleta», agrega.

Asimismo, y lejos de dejarlo ahí, Marta Peñate ha dado su opinión respecto a si cree que Nagore Robles terminará aceptando la oferta de la cadena. «Suso, Sandra y yo, durante la publicidad, debatimos sobre las posibilidades que existen de que Nagore acabe en Honduras. Suso y yo creemos que hay pocas, pero Sandra tiene fe», dice. «Yo simplemente creo que es muy precipitado para una persona como Nagore, ya que a ella le gusta tenerlo todo controlado», admite como conclusión.