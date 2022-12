Dani Martín y Nach se han unido en una de las colaboraciones más sorprendentes de los últimos meses. El artista madrileño ha trabajado junto a la uno de los raperos más conocidos de nuestros país, Nach, con el que ha lanzado una canción para celebrar la publicación de su nuevo disco.

El pasado viernes vio la luz su esperada colaboración, bajo el título de Apariencias, el mismo título del nuevo disco del reconocido rapero español. Y como era de esperar, esta colaboración ha tenido una gran acogida tanto en Youtube como en todas las plataformas digitales.

Se trata de una canción en la que Dani Martín vuelve a demostrar su gran versatilidad. El ex vocalista de El Canto del Loco demuestra una vez que siempre está dispuesto a arriesgar y salir de su zona de confort, para unir su voz a la perfección con la de Nach.

¿Queee?

¿Que aún no has oído “APARIENCIAS”?.

¿Que aún no has visto la paranoia de videoclip que hemos hecho?.

¿Y lo has visto y no lo has compartido con el world? 😂😂😂

Pues dale!! https://t.co/9gT6IMNNwn

— Ignacio Fornes NACH (@Nachsoyyo) December 9, 2022