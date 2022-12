Dani Martín desmiente su retirada de la música. El artista madrileño se ha visto obligado a matizar sus palabras, después de que su último post en redes sociales diese lugar a titulares erróneos en diversos medios de nuestro país.

«Nos vemos en unos años, sed felices… Pienso seguir siendo quien soy, solo voy a mejorar como persona. Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad», afirmaba Dani Martín este domingo en sus redes sociales junto a un vídeo de su última gira. Una gira que cerró por todo lo alto el pasado 7 de diciembre con un concierto donde empezó todo, en la emblemática sala madrileña La Riviera.

Sorprendido por la cantidad de titulares que ha ocupado en las últimas horas, algunos de ellos incluso asegurando que se retiraba por «problemas de salud mental», Dani Martín ha publicado un nuevo vídeo en el que ha desmentido tales afirmaciones.

En dicho vídeo, el artista explica que no se retira, simplemente después de un año sin parar, necesita descansar antes de ponerse a componer y de sacar otro disco. Unas palabras que han tranquilizado a sus fans, quienes este fin de semana lamentaban la supuesta retirada de su ídolo.

«Todo aquel que sea inteligente y haya leído mi último post sabe sacar la conclusión de lo que he querido decir, ni me retiro de la música ni me voy a meter en una cárcel para mejorar como persona», comienza explicando el ex vocalista de El Canto del Loco, afirmando que sus palabras se han malinterpretado.

«Necesitaba descansar, lo que necesitan todos cuando acabamos una gira, o se ha acabado una etapa, hay que disfrutar, hay que vivir para empezar otra nueva», concluía. Con estas palabras, Dani Martín ha aclarado que no tiene ninguna intención de retirarse de la música.