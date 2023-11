Muere Shannon Wilcox, actriz de ‘Dallas’ y ‘The Karate Kid’, a los 80 años

Hollywood llora la pérdida de otra de sus estrellas. Según se ha informado, Shannon Wilcox ha fallecido a los 80 años. Conocida por haber formado parte del elenco de producciones como Un dúo de tres y Seis semanas y series como Dallas, la actriz murió el pasado 2 de septiembre en Los Ángeles, una información que ha sido aportada por su hija, la actriz y directora Kelli Williams.

Criada en una granja en Indiana con sus hermanos, la joven asistió a la universidad en Boulder (Colorado) antes de mudarse a París para convertirse en bailarina. Tras ello, vivió en Estados Unidos, lugar donde acudió para comenzar a labrar su carrera como actriz.

Shannon Wilcox appeared in 2 episodes of Remington Steele: Etched in Steele (season 1) & Steele Alive and Kicking (season 4)#RemingtonSteele https://t.co/VRDOhMwBbi pic.twitter.com/bCA7zudQbU

— Remington Steele, television detective (@RemiSteele1982) November 7, 2023