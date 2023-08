Muere Jerry Moss, cofundador de A&M Records, a los 88 años

El mundo se despide de una legendaria estrella de la industria musical. Jerry Moss, cofundador de A&M Records y miembro del Salón de la Fama del Rock, ha fallecido este pasado 16 de agosto a los 88 años. Una noticia que ha sido difundida por su familia a través de un comunicado.

«Realmente ya no los hacen como él y echaremos de menos las conversaciones con él sobre todo lo que hay bajo el sol. El brillo de sus ojos cuando se acercaba a cada momento listo para la siguiente aventura», dice el comunicado. Unas palabras donde explican que Moss falleció en su casa de Bel Air (California).

Con el paso de los años, Jerry Moss fue labrando su carrera en el mundo de la música. Unos pasos que realizó de la mano de Herb Alpert, primeramente desde un humilde garaje de Los Ángeles. Un sueño que persiguió incansablemente y por el que terminaría sumando éxitos con artistas como Alpert, The Police, The Carpenters y cientos de otros intérpretes.

