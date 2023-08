Muere Darren Kent, actor de ‘Juego de Tronos’, a los 36 años

El actor Darren Kent ha fallecido. Según ha declarado Carey Dodd Associates, su agencia de representación, el artista ha muerto a los 36 años. Una triste noticia que deja a los fans del actor completamente desolados y ha provocado una gran conmoción entre sus compañeros de profesión.

Con una carrera cinematográfica muy extensa el artista era conocido por el público, principalmente, por su participación en la aclamada serie de Juego de Tronos. Un paso por la ficción de HBO Max donde dio vida a un cabrero en la bahía de los esclavos. Pero, no fue su única producción estrella.

It is with deep sadness we have to tell you that our dear friend and client Darren Kent passed away peacefully on Friday. His parents and best friend by his side. Our thoughts and love are with his family in this difficult time. RIP my friend ❤️ pic.twitter.com/Ko0mPFUJNK

— Carey Dodd Associates (@CareyDoddAssos) August 15, 2023