Reacciones a la muerte de Sinéad O’Connor, artista fallecida a los 56 años

El fallecimiento de Sinéad O’Connor a los 56 años ha conmocionado al mundo. La artista irlandesa, hizo historia en la música para siempre y tras conocerse la noticia de su muerte, los mensajes de condolencias y los homenajes en las redes sociales no se han hecho esperar.

Compañeros de la industria de la música, fans y numerosos rostros muy conocidos han utilizado sus redes sociales para expresar su dolor y rendir tributo a la artista, que a principios de la década de los 90 hizo historia con su éxito Nothing Compares To You.

La actriz Jamie Lee Curtis fue una de las primeras en mostrar su tristeza por el fallecimiento de la cantante de Irlanda. «Una vez escuché a Sinéad cantar a capella en una capilla vacía en Irlanda. Fue en la casa privada de nuestro anfitrión, que estaba en construcción. Fue una de las cosas más hermosas que he escuchado en mi vida. Luego fuimos juntas a ver a Eminem en un festival», escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

Alison Moyet también expresó su tristeza por el fallecimiento de O’Connor, compartiendo: «Con el corazón pesado por la pérdida de Sinéad O’Connor. Quería acercarme a ella con frecuencia pero no lo hice. Recuerdo su debut, una presencia asombrosa. Su voz podía partir piedras con fuerza y con ternura. Tan hermosa como cualquier chica y nunca explotó eso. Me encantaba eso de ella. Iconoclasta».

El rapero Ice-T también compartió un mensaje en sus redes sociales: «Respeto a Sinéad… Ella representaba algo… A diferencia de la mayoría de las personas… Descansa en paz». Así como Los músicos irlandeses Jedward: «Verdadero ícono irlandés de nuestra generación. La conocimos este año y estaba de buen ánimo, una persona muy acogedora y de gran corazón».

Bryan Adams también compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, así como la artista estadounidense Pink le dedicó un tributo en su último concierto. Homenajes que no han dejado de sucederse a lo largo de las últimas horas.

Pink just paid tribute to Sinead O’Connor and it was so beautiful, it made me cry pic.twitter.com/CXQO1TGBid — karen (@KarenBoston) July 27, 2023

RIP Sinéad O’Connor, I loved working with you making photos, doing gigs in Ireland together and chats, all my love to your family. pic.twitter.com/49ryuIhGTQ — Bryan Adams (@bryanadams) July 26, 2023

What a woman. What a voice. What a power. An incandescent human who was on the right side of every fight, usually long before the rest of the world caught up. Complicated, misunderstood, fragile, powerful. What a loss. Vale, Sinead O’Connor. I hope you’ve found the peace… pic.twitter.com/ukOG3glI49 — Lost In History (@HistoryToLearn) July 27, 2023

Sad to hear of the passing of sister Shuhada Sadaqat, also known as Sinéad O’Connor. She was a tender soul, may God, Most Merciful, grant her everlasting peace. Inna lillahi wa inna ilayhi rajioon – Verily we belong to God, and verily to Him do we return. 2:156 pic.twitter.com/arcZ3fPWK9 — Yusuf / Cat Stevens (@YusufCatStevens) July 26, 2023

Rest in peace Sinead O’Connor. Only 10 days ago Sinead posted this video. #SineadOConnor pic.twitter.com/WR4jDYFOsS — David Bowie Glamour (@DavidBowieGlam) July 26, 2023

The biggest impression Sinéad O’Connor made on me was her performance at the Bob Dylan tribute show a few days after she ripped up the pope’s pic on SNL. She doubled down on her criticism of the church even while being booed by all of Madison Square Garden – she was 26 & so brave pic.twitter.com/Q5vASO2Zs7 — c a i t l i n (@hello__caitlin) July 26, 2023