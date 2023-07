Muere a los 56 años Sinead O’Connor

La cantante irlandesa Sinead O’Connor ha muerto a la edad de 56 años, según ha confirmado la familia de la artista. La cantante irlandesa ha dejado una huella imborrable en la industria musical durante la década de los 90, convirtiéndose en una auténtica estrella. En el comunicado de su fallecimiento, se indica que «con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinead. Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil».

La intérprete de Nothing compares 2 U, compuesto por Prince y que catapultó a la estrella irlandesa a la fama mundial a principios de los años 90, ha fallecido apenas 18 meses después de que lo hiciera su hijo Shane, quien se quitó la vida con 17 años, después de luchar contra problemas psicológicos.

La muerte de la artista irlandesa se produce después de haberse convertido al islam mientras dividía su tiempo entre Co Roscommon (Irlanda) y Londres. En su último mensaje en redes sociales, O’Connor publicó una fotografía de su hijo, en el que ha escrito que «he estado viviendo como una criatura nocturna muerta en vida desde entonces», en referencia al fallecimiento de su hijo. «Fue el amor de mi vida, la luz de mi alma», describió.

La cantante sacó 10 álbumes de estudio en total. Su primer álbum The Lion and the Cobra salió en 1987, entrando en el top 40 en el Reino Unido y Estados Unidos. Su continuación I Do Not Want What I Haven’t Got, que incluía Nothing Compares 2 U, fue un éxito número 1.

Nacida el 8 de diciembre de 1966 en el próspero suburbio Glenageary de Dublín, la irlandesa siempre utilizó la música como terapia para huir de una infancia turbulenta. Siempre de naturaleza rebelde, una característica que se potenció como respuesta a su resentimiento por los abusos que sufrió de niña y su experiencia en un reformatorio de Dublín. Destacó que la música le sirvió como tabla de salvación. Se rapó la de cabeza, convirtiéndola en una de las figuras más reconocibles de la música pop.

Tercera en una familia de cinco hijos. Sus padres Sean O’Connor y su esposa Marie siempre tuvieron una relación tormentosa, que concluyó cuando O’Connor tenía ocho años.