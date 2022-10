Muere D. H. Peligro, ex batería de Red Hot Chili Peppers, por un desafortunado accidente

El mundo de la música llora la muerte de Darren Henley, conocido por sus compañeros y fans como D. H. Peligro Era uno de los baterías más famosos tras haber formado parte de bandas tan conocidas como Red Hot Chili Peppers, The Dead Kennedys y Reverend Jone.

Ha fallecido a los 63 años de edad en su casa de Los Ángeles tras sufrir un desafortunado accidente doméstico que le ha llevado a perder la vida sin que nadie lo esperase. Lejos de ser causada por una enfermedad, todo ocurrió de la manera más imprevista.

Dead Kennedys’ drummer D.H. Peligro (Darren Henley) passed away in his Los Angeles home yesterday, Oct 28th. He died from trauma to his head from an accidental fall. Arrangements are pending will be announced in the coming days. Thank you for your thoughts and words of comfort pic.twitter.com/PC7sF87f6c

— Dead Kennedys (@DeadKennedys) October 29, 2022