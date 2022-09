Red Hot Chili Peppers no decepciona con ‘Eddie’, su nuevo single

Red Hot Chili Peppers se encuentran en un punto bastante alto de su carrera en un año que no les ha traído más que éxitos. Ganadores del premio Global Icon Award en los VMA y con un álbum ya en el mercado en 2022, Unlimited Love, se lanzan a un nuevo proyecto. De este hasta el momento ya se conoce un adelanto llamado Tippa My Tongue.

Eddie Van Halen falleció en 2020 a causa de un cáncer. Fue guitarrista y miembro fundador de la banda de hard rock que lleva su apellido como nombre, Van Halen. La amistad que le unía con la banda estadounidense ha hecho que estos le rindan homenaje en su nuevo sencillo que formará parte de su próximo álbum, Return Of The Dream Canteen.

Sometimes we don’t realize how deeply affected and connected we are to artists until the day they die. Eddie Van Halen was a one of a kind. The day after his death Flea came into rehearsal with an emotional bassline. pic.twitter.com/AFx2TPYzAP

— Red Hot Chili Peppers (@ChiliPeppers) September 23, 2022