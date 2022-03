‘La que se avecina’ ha vuelto con gran éxito a Telecinco para emitir los capítulos restantes de la segunda parte de la temporada número 12. En la más de una década que lleva en antena, muchos han sido los personajes y actores que ha abandonado la serie.

Gemma Cuervo

Junto a Mariví Bilbao y Emm Penella fueron las más veteranas del elenco. Mientras las dos primeras fallecieron, la conocida como Mari Tere decidió abandonar por no llegar a un acuerdo con su contrato. La madre de Cayetana Guillén Cuerno se ha retirado, pero parece poco probable que pueda volver.

Luis Miguel Seguí

Luis Miguel Seguí

Conocido en la serie por dar vida al personaje de Leo, el amigo friki e inseparable de Amador, su paso por la serie se acabo en la octava temporada. Tras encontrar el amor con Alba Recio, los guionistas provocaron su muerte al sufrir un accidente de paracaídas.

El motivo de su marcha no fue otro que su separación de Antonia San Juan tras 16 años de relación. «Me parece muy bien que mataran a Leo, aunque fuese muy dramático. La muerte fue muy dura, pero fue una salida muy bonita y un homenaje», declaró tras saber el final de su personaje.

Antonia San Juan

Mientras Leo abandonaba la serie de forma definitiva en 2014, la mítica Estela Reynolds lo hacía en 2015, aunque no ha cerrado la puerta a una vuelta a ‘La que se avecina’. La vedette más famosa de la televisión se marchó a Rusia con un nuevo amor dejando a Fermín Trujillo con el corazón roto.

Antonio Pagudo

Javier Maroto, más conocido como ‘El pelocho’, fue una de las sorpresas de las últimas temporadas, al abandonar de forma repentina. Su personaje huía de Mirador de Montepinar con Martina, la mujer con la que formó un trío amoroso junto a Lola, su mujer.

Su regreso no parece imposible, ya que todo se debe a un tema contractual y es posible que puedan llegar a un acuerdo. «No tiene nada que ver con el dinero. En el último momento hubo unos cambios y por eso no tuve la despedida que a mí me hubiese gustado. Cada uno es dueño de su empresa y ahí yo no me meto», explicó.

Beatriz Carvajal

Gregoria, la madre de Javi también decidió marcharse de la serie en el año 2010. Aunque la actriz pudo interpretar su propia muerte, los motivos de su despedida quedaron claros en una entrevista reciente en Vanity Fair: «Pero no por mis compañeros, sino porque había otra gente con la que no me llevaba bien. Por eso es por lo que me fui».

Todo apunta a los responsables de la serie, tanto que el propio Alberto Caballero aprovechó para recordar en Twitter que no podría volver nunca porque su personaje «murió haciendo lo que más le gustaba».

Cristina Castaño

La exitosa Judith Becker fue uno de los personajes más queridos de ‘La que se avecina’, pero dejó su papel en el año 2016. En su caso, parece que su intención era centrarse en nuevos proyectos y que no tendría inconveniente en regresar en un futuro.

Víctor Palmero

Víctor Palmero

Alba Recio es la última de las bajas de ‘LQSA’, aunque es una adiós que se anunció en el año 2020. La querida Alba Recio no estará presente a partir de la temporada 13, algo que parece que ha sido para continuar con su carrera como actor después del gran éxito de su personaje.