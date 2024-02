Melody, madre de su primer hijo tras haberse adelantado su parto

La cantante Melody, recordada por canciones como El baile del gorila, ya es mamá de su primer hijo. Parece que fue ayer cuando era un niña, pero a sus 33 años se ha convertido en madre, una buena noticia que ha llegado antes de tiempo, ya que el parto se ha adelantado un mes.

Todavía no estaba previsto que la sevillana diese a luz, pero este fin de semana todo se ha precipitado, pero por suerte todo ha ido bien. Ha sido en su cuenta de Instagram donde ha contado la buena noticia, algo que ha llenado de alegría a sus seguidores y amigos, que no la esperaban todavía.

«Y llegó el gran día!!!! Me declaro completamente enamorada 🥹😍😍😍😍 Te amamos con todo el corazón ❤️❤️❤️», es la frase que acompaña a una fotos de las manos de los felices papás agarrando la de su retoño. Mientras, la cantante sigue guardando celosamente la identidad del padre y del que se supone que es su pareja.

Como ya ha contado en entrevistas en el pasado, la decisión está tomada porque se trata de una persona anónima y que no tiene nada que ver con el mundo de la música y de la prensa rosa. De esta esta forma pretende protegerle de todo tipo de rumores que pudieran salpicarse su saliese a la luz su imagen.

La publicación se ha llenado de respuestas de amigos, muchos de ellos vips, como el actor Paco León, que le deseaba lo mejor de una manera muy curiosa: «Bendiciones y que los astros protejan a la criatura». Cantantes como La Húngara, María Peláe, Lorena Gómez, Pastora Soler, Rasel, Diana Navarro y Nuria Fergó, entre otras muchas también se unían. Otros personajes televisivos como Toñi Moreno o Lara Álvarez no han perdido la oportunidad de darle sus felicitaciones y desearle lo mejor a la pareja y al recién nacido.

Después de un parto hay que reponer fuerzas, por lo que Melody no ha perdido el tiempo y ha querido darse un capricho solo unos minutos de dar a luz, casi sin moverse de la cama del hospital. Al contrario que muchas embarazadas, que lo primero que hacen es pedir jamón -ya que los embutidos y carnes crudas están completamente prohibidos durante el embarazado-, la sevillana ha preferido un par de pizzas. «Postparto; Deseos de comer Pizza…», así lo ha contado en su cuenta de Instagram con una foto en la que aparece degustando una porción.

Melody guardó el secreto hasta hace muy poco

Pese a que se trata de una cara habitual de programas de televisión y que concede entrevistas de forma habitual por la promoción de su música, la cantante supo guardar en secreto su estado hasta el pasado mes de diciembre.

«Me llena de alegría contaros esta noticia, estamos súper felices y me encanta poder compartirlo con vosotros!! Ha sido un año lleno de muchas alegrías y ésta la que más! Me encuentro súper bien y con más ganas que nunca de seguir compartiendo música con vosotros pero de una forma mucho más especial para mi!», así lo anunciaba el pasado 1 de diciembre de 2023.