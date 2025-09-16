Las mejores películas de Robert Redford para ver tras su muerte

La muerte de Robert Redford a los 89 años ha supuesto un duro golpe para la industria del cine, que pierde a uno de los grandes referentes de la época dorada de Hollywood. Aunque es conocido por su faceta como intérprete, lo cierto es que también ha destacado como director, productor e incluso como creador del Festival de Sundance, el más importante del mundo dedicado al cine independiente. En una lista de películas para recordarle no pueden faltar sus trabajos junto a Paul Newman, que marcaron época, pese a que sólo trabajaron en dos largometrajes.

Nacido en el año 1936, fue un adolescente problemático que tuvo problemas con la bebida, pero la interpretación se cruzó en su camino, lo que le hizo cambiar por completo. Sus primeros trabajos fueron en televisión, pero en la década de los 60 se atrevió con el teatro, donde se convirtió en una estrella en Broadway, que le hizo abrir las puertas de la Meca del cine.

‘La jauría humana’, 1966

Junto a Marlon Brando y Jane Fonda, Redford se mete de lleno en la violencia que vive la sociedad estadounidense que se vivía al sur de país, haciendo un retrato del racismo y los prejuicios que se vivían en la época.

‘Todos los hombres del presidente’, 1976

Se trata de la película que recrea el conocido como Watergate, la trama de corrupción que dos periodistas del The Washington Post destaparon y obligó a la dimisión de Nixon y gran parte de su Gobierno. En esta cinta formó equipo junto a otra leyenda como Dustin Hoffman

‘El Candidato’, 1972

Antes de convertirse en el ‘culpable’ de la dimisión de Richard Nixon, Redford se metió en el papel de un abogado que tenía la libertad de decir todo lo que pensaba, por lo que se convirtió en un duro rival a las elecciones de 1972 contra Nixon. Aunque el actor no lo consiguió, la cinta se llevó dos Oscar: Mejor Guion Original y Mejor Sonido.

Memorias de África, 1985

Para muchos es la gran película de Robert Redford, aunque para eso siempre habrá opiniones. Lo que es indiscutible es que se trata del trabajo más popular de su carrera y el que dejó una de las escenas más míticas del cine, cuando le lava el pelo con delicadeza a Meryl Streep. Años después, la actriz desveló que se enamoró perdidamente de su compañero de rodaje, aunque no se sabe si llegaron a tener algo fuera de las cámaras.

‘Gente corriente’, 1980

El único Oscar que el actor tenía en su poder lo consiguió como director, nunca como actor. Esta película es un gran drama familiar que está basada en la novela del mismo título escrita Judith Guest. Con Robert al mando, los protagonistas fueron Donald Sutherland y Timothy Hutton.

Robert Redford y Paul Newman, una pareja que hizo historia

‘Dos hombres y un destino’, 1969

Dos de los grandes nombres de la interpretación se unieron en esta película que marcó una época. Ambos interpretaban a dos pistoleros que se ganaban la vida gracias a sus atracos, estando especializados en bancos y trenes, ya que se trata de un western. En un momento dado deciden romper su asociación y comenzar la vida por separado.

‘El Golpe’, 1973

Esta dupla ganadora no tardaría en volver a protagonizar una película, repitiendo con George Roy Hill como director. Redford consiguió una nominación al Oscar por este papel, siendo la única que tuvo en su carrera como intérprete. Tras ser dos bandidos, esta vez los protagonistas se meten en la piel de dos timadores que buscan vengarse del asesino de un amigo común.