Quién es Aroa Salaño, la ex participante de ‘La Voz Kids’ que ahora está en el equipo de Pablo López

Pablo López ha visto como sus pupilos de La Voz Kids vuelven a pasar por La Voz, como es el caso de Aroa Salaño, una joven de apenas 18 años que ha regresado al plató del programa musical con ganas de subirse al escenario que ya conocen bien. Fue en el año 2022 cuando acudió al programa para lograr que todos los coaches se diesen la vuelta, aunque no logró la victoria. Ahora, con 18 años recién cumplidos, esta almeriense ha vuelto a dejar al malagueño impresionado con su voz.

En la noche del viernes 10 de octubre, volvía a cantar en el plató, consiguiendo que de nuevo se diese la vuelta, pese a los nervios que Malú y el resto de coaches notaban en su voz. En un principio Pablo no se ha dado cuenta de que estaba hablando con una ex participante suya, pero ella se encargó de recordárselo nada más terminar su actuación. Como bien ha apuntado, en aquel año 2022 también no fue el único en darse la vuelta en su audición, pero eso no evitó que se fuese con él, aunque el programa lo terminó con otro coach gracias a los robos.

Como bien han recordado, aquella fue la única edición Kids en la que López estuvo como coach, ganándola de la mano de Pol Calvo. «Tengo la sensación de que eso puede pasar contigo», así ha recordado el cantante, que en aquella ocasión fue el único en girarse con Pol y resultó ser el ganador, por lo que ha puesto a la joven como clara favorita en su primer día.

¿Cómo le fue a Aroa Salaño en ‘La Voz Kids’?

En aquel año 2022, con apenas 14 años, la almeriense (nacida en Roquetas de Mar) demostró que sabe cantar, pero también tocar el piano. Se trata del instrumento que toca desde que apenas tiene siete años y del que se ha ido formando a lo largo de su adolescencia.

En aquella primera participación, dejó a todos sin palabras al cantar la canción Stone Cold, de Demi Lovato, acompañada de un piano. David Bisbal, Pablo López, Aitana y Sebastián Yatra se dieron la vuelta aquel día, pero ella decidió irse con el equipo de Pablo, seguramente influenciada porque él también es pianista.

En las Batallas consiguió hacerse fuerte e ir pasando de ronda, hasta que llegaron los Asaltos, donde López no confió tanto en ella, por eso la dejó en la conocida como Zona de peligro. Esa oportunidad la aprovechó David Bisbal para ‘robarla’, con la ayuda de Luis Fonsi, que ejercía de su asesor en aquel momento.

Aunque en la semifinal volvió a demostrar que tiene una gran voz y que el piano es su ‘amigo’, como ella dijo en su presentación, Bisbal decidió que su camino terminaría allí. Para la final decidió elegir a Triana Jiménez y a Irene Molina, por eso Aroa ha querido volver a probar suerte en este 2025, ya con 18 años, en la edición de adultos.

Tras esta decisión, Pablo López aseguraba que «es un diamante en bruto» y celebraba que sus compañeros no se hubieran dado la vuelta y le hubieran dejado el camino libre. La concursante de La Voz también estaba muy contenta, ya que cree que «todo pasa por algo» y este reencuentro con Pablo López podría ser un aviso de lo que está por ocurrir.