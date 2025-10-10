Una soltera de ‘First Dates’ desconcierta a su cita tras confesar su fobia: «Me dan miedo»

El equipo de First Dates ha vuelto a abrir las puertas de su local con el objetivo de ayudar a sus comensales a encontrar a su pareja potencialmente perfecta. Un encuentro televisivo que, la pasada noche del 9 de octubre, nos presentó a Pablo, un soltero de 20 años que se presentó como un animador 3D. Nunca ha tenido pareja. Por ello, ha decidido dejar su primera relación sentimental en manos del los profesionales del programa de Cuatro. Eso sí, como requisito ha pedido que la chica sea igual de «friki» que él. Ante esta situación, la organización le preparó una cita con Yesenia.

La participante explicó en su presentación que trabaja como peón de obra y es cuidadora de niños pequeños en una ludoteca. La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue bastante acertada. Por ello, ambos estuvieron de acuerdo en trasladarse hasta su mesa en el restaurante para poder conocerse mejor. De esta manera, y tras hablar de videojuegos, series de anime y juegos de mesa, la soltera se quiso sincerar con su cita. Fue entonces cuando le contó que tiene una fobia muy grande a una parte del cuerpo en concreto. Una particularidad que dejó al joven sin palabras, y no es para menos.

«Yo tengo fobia a los pies. Te lo juro, me dan miedo de verdad. Tengo pesadillas con pies, lo paso mal», ha comenzado diciendo Yesenia. Lejos de dejarlo aquí, la soltera quiso profundizar el motivo de su miedo. «Al principio, de pequeña, me llevaron a un psicólogo y todo. ¿A esta niña qué le pasa?, decían. Porque ni yo misma, a mí misma, a mis pies, era capaz de ponerme un calcetín», confesó.

Pablo escuchaba atentamente el relato de su cita, pero no podía ocultar su cara de estupefacción. «Hasta hace poco a mí mis pies me daban miedo», reveló. «Yo los veía y decía ‘joder, macho…’, y para ponerme las zapatillas y todo lo pasaba fatal. Te lo juro», agregó.

Hablar de pies y de la fobia de Yesenia, llevó a Pablo a reflexionar sobre los suyos. «Yo los tengo bastante regular. Los pies me los cuido poco, pero me los voy a cuidar. Si a ella le dan miedo, me los pongo bonitos», comentó en uno de los totales. Minutos después, llegó el turno de revelar su decisión final.

La decisión final de ‘First Dates’

El primero en dar su valoración fue Pablo, que se sinceró. «A mí me gustaría tener una segunda cita con Yesenia», le dijo. Sin embargo, para su mala fortuna, la comensal no opinó lo mismo. «A mí me has caído súper bien, la verdad, pero no me gustas como para tener algo en plan de relación. Podemos ser amigos, si quieres, y sacarte de fiesta a que conozcas chicas, te vendría muy bien. Pero mi consejo es que tienes que ir más seguro a hablar con las chicas», sentenció.