‘MasterChef’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 14 de abril?

El pasado lunes, 14 de abril, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva entrega de MasterChef. El popular talent culinario se ha convertido en uno de los formatos más populares y acertados de la parrilla televisiva española, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Una situación que también se está notando con esta nueva edición. Y es que, si la semana pasada el público fue testigo de uno de los programas más intensos del reality, lo de anoche no fue menos. De esta manera, entre otros temas, se pudo ver como Flores ha sido sustituido de manera oficial por Clara debido a la convalecencia lumbar que padeció.

Respecto a la prueba de eliminación, los aspirantes tuvieron que replicar un postre sin verlo y lo hicieron a través de las indicaciones de Pitingo. El cantante acudió al programa con el objetivo de ir narrando la receta paso a paso. Pero, por muchos esfuerzos que hizo en ser claro, los participantes lo pasaron muy mal. Un reto donde Ariadna se convirtió en la que mejor logró ejecutar el cocinado. Unas alabanzas que no recibieron otros de sus compañeros. Pues, aspirantes como Ismael no lograron conquistar el paladar del jurado. «Te ha faltado técnica. Tienes que ponerte las pilas en la repostería porque has sufrido», le aconsejó Pepe Rodríguez.

Otro aspirante que no logró conseguir buenos resultados fue Yago. «Mi madre estaría orgullosísima de mí porque sabe que no he cocinado repostería en la vida», dijo con resignación. Y es que, a pesar de los fallos, estaba orgulloso del trabajo realizado. Pero, otra concursante que dejó al jurado con un extraño sabor de boca fue Eva.

Y es que, incluso, los jueces calificaron su postre de tener sabor «como a pegamento». Además, la madrileña no respetó las proporciones del postre original, algo que le pasó factura de la peor manera. «Parece un bocata. Has hecho el doble y te habíamos pedido uno», le dijo Pepe Rodríguez. Un tenso momento donde los chefs lo tuvieron claro.

Eva es la nueva expulsada de ‘MasterChef’

Eva se convirtió en la nueva expulsada de la edición. Una decisión que entristeció a la aspirante. «Por lo menos me voy con dos pedazos de hombres a mi lado… Me lo he pasado muy bien, he conocido a gente maravillosa, a vosotros, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida… No quiero llorar. Es un sentimiento especial, una experiencia especial, y ahí se quedan para siempre», dijo.

Un triste adiós que dejó a algunos de sus compañeros con las emociones a flor de piel. Eso sí, antes de irse, la expulsada reveló el nombre de la aspirante que creía que ganaría el concurso: Ariadna. De momento, para saber si está en lo cierto o no habrá que esperar unas cuantas emisiones más de MasterChef.