‘MasterChef’: un aspirante, en problemas al quedarse atrapado en en la barandilla de la galería

Eneko fue uno de los protagonistas de la entrega de Masterchef de este lunes. El concursante se coronó como el gran triunfador de la noche llevándose un mes de aprendizaje en el restaurante de Jordi Cruz. Sin embargo, el aspirante también protagonizó un divertido momento al quedarse atrapado en la barandilla de la grada.

Después de ser el ganador de la primera prueba y de reencontrarse con su mujer y sus hijas, Eneko protagonizó un divertido momento en la grada junto a Lluis y Pilu tras conseguir plaza como semifinalista. Un momento en el que incluso Pepe Rodríguez se ofreció a echarle una mano.

Al subir a la galería, Eneko metió la pierna izquierda entre las barandillas. El problema llegó cuando al intentar sacarla, se dio cuenta de que no podía. «Me he quedado enganchado otra vez», decía el aspirante mientras trataba de sacar la pierna de los barrotes.

¡Grande @enekomchef11! Has triunfado con tu plato y eres el mejor del primer reto de la noche #MasterChef pic.twitter.com/xySzPCBWfK — MasterChef (@MasterChef_es) June 12, 2023

El incidente de Eneko provocó las risas de sus compañeros. «Relaja, relaja…», le aconsejaba Lluis mientras el aspirante continuaba intentando liberar la pierna. «Se está poniendo blanco», exclamaba Pilu ante la situación tan surrealista que estaban viviendo.

Ante la imposibilidad de sacar la pierna de la barandilla, Eneko señaló: «Bueno, voy a dejar la pierna un rato así disimilando», sin embargo todo el mundo abajo ya se había dado cuenta de lo que pasaba en la galería. «¿Te echo un mano? ¿Quieres que vaya a por el gato?», bromeó Pepe Rodríguez.

Jordi Cruz, le dio un consejo para poder sacar la pierna de los barrotes. «Coge la barra y ábrela un poquito». De esta forma, Lluis empezó a tirar de la barra de metal hasta que finalmente Eneko pudo sacar la pierna y todo se quedó en una anécdota.