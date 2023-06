‘MasterChef’: un exconcursante desvela el grave problema de salud que sufrió

Carlos Maldonado, ganador de MasterChef 3 y uno de los concursantes más queridos de la historia del programa, regresó este lunes a las cocinas del talent culinario que cambió su vida, para conocer a los concursante de la undécima edición y compartir con ellos su historia.

El chef no solo es reconocido por haber sido el primer concursante de Masterchef en conseguir una estrella Michelín, sino también por sus continúas labores sociales, habiendo fundado una escuela de hostelería para jóvenes en situación de exclusión social.

No obstante, hace un año la carga de trabajo a la que se vio sometido, repercutió problema de salud. Durante su visita al programa de TVE, Carlos compartió como sufrió una parálisis facial debido al nivel de estrés provocado por sus innumerables compromisos laborales.

«Se me caía la baba, se me durmió el pie y todo», explicó Carlos Maldonado, atribuyendo este problema al no saber delegar, a la autoexigencia y el perfeccionismo. Un episodio que le hizo darse cuenta de la necesidad de parar.

«Quería llegar a todo, sacarlo todo adelante por mí mismo…», confesó Carlos, aconsejando a los concursantes que dieran mucha importancia al trabajo en equipo y al saber delegar, algo que a él le ha costado aprender debido a su autoexigencia.

Por otro lado, desde su victoria en Masterchef en el año 2015, Carlos Maldonado dirigido el restaurante Raíces, galardonado con una estrella Michelin y elegido como el mejor de España por la revista Club de Gourmets. También ha lanzado la hamburguesería El Círculo y ha creado la Fundación Raíces, un proyecto solidario. Así como su iniciativa más reciente, Semillas, es una escuela de hostelería para jóvenes en riesgo de exclusión social.