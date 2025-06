‘MasterChef 13’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 9 de junio?

La pasada noche del 9 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva entrega de MasterChef 13. El popular talent show culinario se encuentra en el ecuador de su aventura, por lo que las dificultades comienzan a ser mayores. Una situación que les ha pasado factura a los concursantes pues, tal y como se pudo ver, no supieron ejecutar muy bien las pruebas de la última gala. Por ello, y sentenciados por los miembros del jurado, a la prueba de eliminación han llegado Chema, Bea, Ismael y Emilio. Y es que, la prueba por equipos no solo la realizaron mal, también estuvo plagada de discusiones y algún que otro accidente. Por ello, y aunque luego consiguieron remontar el panorama, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo Nágera y Jordi Cruz tomaron su decisión.

Como nominados de la noche, los aspirantes tuvieron que hacer diferentes elaboraciones del chef invitado, Eneko Atxa. Asimismo, en la prueba de duelos, Ana tuvo el poder de elegir al primer delantal negro que dispondría de 3 oportunidades para salvarse. Ante ello, escogió a Chema. Pero, lejos de quedar ahí, este eligió disputarse en duelo con Bea. «Si de alguna manera puedo beneficiarla que sea eligiéndola la primera, aunque no sea lo más beneficioso para mí», comentó. Y vaya si estaba en lo cierto, pues Bea logró imponerse a Chema. Así pues, para el segundo duelo, el andaluz escogió a Ismael. Pero, el resultado tampoco fue positivo para él. Por lo tanto, el GEO se libró de la expulsión y Chema se jugó todo contra Emilio.

El concursante tenía una única oportunidad para salvarse, por lo que tenía claro que iría a por todas. Asimismo, para este último enfrentamiento, Eneko Atxa reservó su plato más colorido: limongrass con parfait. Un postre a la altura de los mejores chefs que dejó a los aspirantes con las emociones a flor de piel. Sin embargo, Emilio supo plantarle cara a la situación y culminó la prueba muy satisfecho.

«En la vida iba a pensar que iba a hacer una cosa de tres estrellas Michelin, pero oye mira», comentó. Fue entonces cuando llegó el momento de la cata final. Una situación decisiva donde los chefs destacaron algunos fallos en la elaboración de Chema. Todo ello mientras alaban el resultado de Emilio. Así pues, tras tres duelos realizados, los miembros del jurado lo tuvieron claro.

¿Quién ha sido el último expulsado de ‘MasterChef 13’?

Las predicciones no fallaron y el nombre del nuevo expulsado de MasterChef 13 fue claro: Chema. Una expulsión que el concursante aceptó con deportividad y por la que no dudó en felicitar a su contrincante. «Te lo has ganado», le dijo a Emilio. «Estoy muy orgulloso de mí, pero me da pena que se vaya Chema porque es una parte esencial de la casa», comentó el joven.

Antes de colgar su delantal, Chema hizo las paces con Bea. Un emotivo momento donde ambos rompieron a llorar. «Es muy duro que se vaya Chema porque aunque es un sinvergüenza, es bueno, tiene un corazón…», comentó ella. Asimismo, y antes de irse, el expulsado hizo su pronóstico respecto al ganador de la edición.

«Creo que va a ganar Gabriela, una mujer embarazada, con sus capacidades y su alma luchadora, creo que eso no se repite. Quiero que gane mi Bea, porque si gana ya ella me pago yo el curso que se lleva el ganador y lo hacemos juntos», dijo con humor.